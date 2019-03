View this post on Instagram

#ULTIMAHORA A las 10:40am aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía un Lockheed Hércules L-100 con matrícula de EEUU (no de la Fuerza Aérea como previamente se informó). Al mismo tiempo llegaban al terminal auxiliar varios vehículos con placas diplomáticas de EEUU. Llevan personal y carga. . En este avión saldría parte del personal diplomático estadounidense que se retira del país por órdenes del Departamento de Estado. Fuentes en el lugar me indican que también transportan unos 3,000 kilos en carga. . El pasado lunes el Secretario de Estado de EEUU anunció que esta semana retirarían al personal restante de su embajada en Caracas debido a que “la presencia de personal diplomático de EEUU en la embajada (en Venezuela) se ha convertido en una limitante para la política de EEUU”. . El avión ‪es versión civil del Hércules C-130 y está registrado a nombre de la empresa T3D&H LLC en la base de datos de la FAA con la matrícula N3867X. En el pasado, la aeronave y la compañía han cumplido múltiples misiones como contratista del gobierno de EEUU. . 📹: Fuentes #14Mar #Venezuela