Patricia Poleo: Guaidó viene en caída libre, hay que decirlo clarito

ND / 29 mar 2019.- La periodista Patricia Poleo criticó las palabras que diera el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, este jueves en una concentración con dirigentes de oposición y seguidores, en el que ofreció breves detalles sobre la llamada Operación Libertad.

Específicamente la periodista se refiere al momento en que Guaidó habla sobre la falta de medicamentos y alimentos y que él, precisamente, padece estos problemas, tanto para buscar la quimioterapia para su mamá como la leche para su hija.

“Para mí Juan Guaidó viene en caída libre y esto hay que decirlo clarito. Decir que ‘yo sufro la crisis, que me toca buscar medicamento para mi mamá, leche para mi hija, eso es mentira. (…) Yo escogí este fragmento del discurso –agrega Patricia Poleo- porque más populista y me muero. Él dice que sufre por buscar quimioterapia para su mamá y eso no es verdad, porque ahí vemos a la esposa de Guaidó en una gira internacional, con toda una comitiva. Hasta Roland Carreño está de gira. ¿Cuánto costó el viaje de Roland?, por ejemplo. Con una milésima de ese viaje se paga la quimioterapia; entonces Juan Guaidó no puede decir que no tiene dinero para pagar la quimio de su mamá”, expresó la periodista.

Y continuó: “Dice que sufre para buscar la leche para su hija, mentira, su hija también está de gira con su mamá, y anda por Nueva York, aquí hay leche baratísima, entonces que no diga que está pasando por la crisis, porque no es verdad”.

Poleo reiteró la pregunta: “¿De dónde saca el dinero Juan Guaidó para los viajes y la gira de toda su comitiva?”, interrogante que ha sido posicionada en los primeros lugares de Twitter, sobre todo por cuentas simpatizantes al oficialismo y opositores que se manifiestan en desacuerdo con Guaidó por no convocar el artículo 187 de la constitución que establece una intervención extranjera a la crisis política que atraviesa el país.

#VÍDEO Tras escuchar un discurso populista y lleno de mentiras, la PERIODISTA Patricia Poleo sostiene que: “Juán Guaidó viene en caída libre (…) ésto hay que decirlo” ¿De dónde sacan los DÓLARES para PAGAR las giras internacionales de TODA SU COMITIVA? pic.twitter.com/B851NKFLG6 — Iván Alfonso Rivera (@ivanrive3) March 29, 2019

Etiquetas: Juan Guaidó | Patricia Poleo | Venezuela