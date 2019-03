Partido Comunista de Chile: Reporte de Bachelet sobre Venezuela no es imparcial

Jhoan Meléndez / 21 mar 2019.- Michelle Bachelet presentó ayer el informe de la Comisión de la ONU que viajó a Venezuela para constatar los DDHH en el país, el cual documenta que colectivos armados y las fuerzas de seguridad han violado los Derechos Humanos de los Venezolanos, no obstante el Partido Comunista de Chile no se convenció del todo, pues su presidente Guillermo Teillier, dijo que dicho reporte le falta ser “más imparcial” pues alega que no se menciona la “presión internacional” al Gobierno de Maduro, según reseñó hoy La Tercera.

Etiquetas: bachelet | DDHH | Partido Comunista de Chile | Venezuela