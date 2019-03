Padrino López: Tacoa fue saboteada con el suministro de gas

ND / 16 mar 2019.- El ministro de Defensa Vladimir Padrino López anunció hace minutos el inicio de la segunda fase de los ejercicios militares Ana Karina Rote 2019 cuyo propósito es “consolidar la victoria eléctrica” tras el apagón nacional que dejó a oscuras al país durante cinco días. También dijo que Tacoa fue saboteada.

Así lo dijo desde Tacoa, en Catia La Mar.

“Es un victoria, porque después de la agresión de la magnitud que hemos recibido no se puede llamar de otra manera cuando hemos recuperado y reestablecido el servicio eléctrico nacional y todas las consecuencuas accesorias: suministro de agua, que va sobre la marcha”.

Y agregó: “Me vine para acá precisamente porque ésta fue una de las plantas que sufrió un sabotaje, a través del suministro de gas. Yo quería verlo con mis propios ojos y me he venido con el comandando de la ZODI y me han explicado cómo fue sincronizado tanto el evento en El Guri como el suministro acá para dejar a la capital sin electricidad”.

Padrino López aseguró que desde el 2007 el gobierno chavista ha realizado importantes inversiones en Tacoa, “por razones estratégicas”.

“El imperio tiene un comportamiento desquiciado porque lo que hicieron contra el pueblo, contra todos nosotros, no tiene nombre. Es una agresión. Es una violación masiva de los derechos humanos. ¿Cuánta afectación en nuestras casas? ¿Cuantos equipos eletrodomésticos no se dañaron? ¿Y cuándo le cuesta a una ama de casa… de pueblo conseguir una nevera, un aire acondicionado? Es una agresión vil, canalla”.

ND publicó este viernes un trabajo sobre la reactivación de Tacoa el jueves, tras más de un año de paralización, que trajo consigo la generación de 151 MW – un décimo de su capacidad.

Sectores de Caracas y del país permanecen hoy sin luz.

Tacoa, inicialmente conocido como Planta Termoeléctrica Ricardo Zuloaga, fue renombrada en 2011 como Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas.

Más en minutos…

vaya al foro

Etiquetas: Padrino López | Tacoa