Orlando Chacón (PJ): Murieron 4 pacientes renales por apagón en el Zulia

Adriana Gutiérrez / 29 mar 2019 .-Tras cumplirse más de 84 horas sin servicio eléctrico en gran parte del estado Zulia, este viernes usuarios reportaron a través de Twitter, que algunos sectores como la Costa oriental del lago de Maracaibo y Santa Bárbara del Zulia permanecen sin el suministro de electricidad.

De acuerdo a el coordinador de Primero Justicia de la localidad zuliana, Orlando Chacón informó “que tanto los comercios como los Hospitales de Maracaibo se encuentran colapsados, producto a la falla eléctrica”.

A través de su cuenta en Twitter Chacón publicó que “el 70% de las unidades de salud se encuentran inoperantes por falta de agua y no cuentan con plantas eléctricas. Más de 120 pacientes afectados condenados a muerte. A su vez, denunció que “hay 4 pacientes crónicos renales que fallecieron en las últimas horas en el Zulia por no poder acceder a su tratamiento de diálisis”.

Afirmó que “las universidades que convocaron a clases vivieron el ausentismo producto de la falta de transporte. Vemos caminando a nuestros vecinos como almas en pena ante el agotamiento de todavía no tener servicio eléctrico en algunas zonas”.

Por su parte, el diputado de la AN, Avilio Troconiz informó que hasta ahora no se ha restablecido el servicio eléctrico en las comunidades de Jesús Enrique Lossada y municipios del sur del lago”. Añadió que el 80% de los comercios se encuentran cerrados.

Se espera que representantes del sector salud confirmen las muertes recientes.

El Zulia es sin duda el estado más colapsado. La saña con la que han venido a destruir nuestro estado ha cobrado víctimas. #29Mar — Orlando Chacón (@Orlandochacon_) 29 de marzo de 2019

