Ochoa Antich, a la AN: ¿Están de acuerdo con el llamado de Guaidó a una guerra civil?

ND / 31 mar 2019.- Enrique Ochoa Antich, integrante de la Alianza por el Referendo Consultivo, envió este domingo una carta a Henry Ramos Allup y Manuel Rosales, líderes de AD y UNT, pidiendo que la Asamblea Nacional rechace el llamado de Juan Guaidó a invocar el art. 187, numeral 11, de la Constitución.

A continuación algunos extractos de la carta:

“La AN debe evaluar, revisar y rectificar la ruta: cese a la usurpación / gobierno de transición / elecciones libres… El presidente de la AN, en en actitud deplorable, ha manifestado con supina irresponsabilidad que… no tememos una guerra civil y que invocará el artículo 187, numeral 11, de la Constitución de la República, para activar una intervención militar extranjera”.

“La primera estación de esa ruta está planteada como un hecho de fuerza. Es un cese a la usurpación a juro, sin negociación … como ha sido explicitado por muchos de los voceros de la oposición más extremista (infamia e ignominia difícilmente superable), habida cuenta de que a lo interno no se posee la fuerza que la imposición del “cese a la usurpación” requiere, se ocurre al deplorable expediente de rogar una intervención militar extranjera”.

“No sé por quién habla el presidente de la AN, pero estoy seguro de que la clamorosa mayoría del país sí teme a una guerra civil. ¿Sabrá este señor lo que está diciendo? ¿Puede tolerarse tanta inmadurez? Los venezolamos queremos que Maduro se vaya ayer, pero el cómo nos importa. ¿Puede pretender confundirse aviesamente lo que es la presencia de una “misión militar extranjera” (artículo 187) con la intervención de un ejército extranjero? ¿Creerán quienes lo hacen que los venezolanos somos estúpidos?”

“¿Pueden dos partidos como AD y UNT, de estirpe antimperialista, compartir o contemporizar con esa infamante conducta? ¿Pueden guardar silencio ante los indignos y repugnantes llamamientos del presidente de la AN a la guerra civil y a la intervención militar extranjera? ¿Puede ser causa de un demócrata en la Venezuela de hoy proponer cambiar la injerencia rusa y cubana por una gringa y colombiana?”

“Pido de ustedes que se exija a esa AN:

1. Incluir como requisito previo a un cambio político, la necesidad de establecer un escenario de diálogo y negociación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para lo que proponemos la inmediata designación de una comisión parlamentaria negociadora;

2.Rechazar de modo formal, mediante acuerdo, la reiterada propuesta de provocar una intervención militar extranjera. Resulta inaceptable que incluso otros gobiernos repulsen esa deplorable hipótesis y la AN no lo haya hecho. En el campo opositor, debe trazarse a este respecto una línea divisoria muy clara. No hacerlo constituye un acto de traición a la patria en potencia.

3. Proclamar que la forma de producir el cambio político en paz que quiere la mayoría es consultar al pueblo, dejar que exprese su voluntad soberana, y que lo haga a través del voto. Formo parte, como saben, de la Alianza por el Referendo Consultivo, desde cuya plaraforma hemos insistido en que una de esas modalidades electorales que la AN debe considerar y proponer como acuerdo al Ejecutivo es el procedimiento legítimo y constitucional de una consulta referendaria”.

Etiquetas: guerra civil | Manuel Rosales | Ochoa Antich | Ramos Allup