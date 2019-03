NY Times: Bomba molotov, la causa más probable del incendio de la ayuda humanitaria

ND / 10 mar 2019.- El diario The New York Times publicó este domingo un trabajo en el que concluye que la causa más probable del incendio de la ayuda humanitaria en el Puente Santander, que comunica a Ureña con Cúcuta, el pasado 23 de febrero fue una bomba molotov lanzada por un opositor y que se desvió de su curso de manera accidental.

Nosotros, en ND, publicamos el 24 de febrero, un día después, un video de la televisora estatal UNO de Colombia en la que se sugería esta teoría. “Un video de la televisora colombiana UNO sugiere que el camión con ayuda humanitaria que fue incendidado este sábado en el paso fronterizo del Puente Santander habría ocurrido tras romperse una bomba molotov lanzada por un opositor”.

El video fue publicado por la reconocida cuenta de Twitter CNW, @ConflictsW, quie agregó lo siguiente: “Mi propósito es siempre encontrar la verdad sobre las cosas. Ayer, un camión con ayuda humanitaria fue incendiado en el Puente Francisco de Paula Santander. Fue incendidado por una bomba molotov que se rompió en el aire después de haber sido lanzada por un manifestantes opositor. No fue un acto deliverado”.

Las pruebas de The New York Times.

A continuación una traducción de los primeros cuatro párrafos del artículo de NYT.

La narrativa queFuerzas de seguridad del Estado, bajo las órdenes del presidente Nicolás Maduro, quemaron un camión con ayuda humanitaria mientras millones de venezolanos sufren la escasez de alimentos y medicinas.

El vicepresidente Mike Pence escribió que “mientras el tirano bailaba en una tarima en Caracas”, sus secuaces “quemaban alimentos y medicinas”. El Departamento de Estado publicó un video que decía que Maduro ordenó el incendio de los camiones. Y la oposición venezolana mostró imágenes de la ayuda humanitaria quemada, reproducida en sitios web y televosoras alrededor del mundo, mostrando evidencia de la crueldad de Maduro.

Pero hay un problema: La oposición, no los secuaces de Maduro, parecerían que quemaron la carga accidentalmente.

Un video no publicado anteriormente, obtenido por El New York Times, y otros videos públicos, incluído uno del Gobierno colombiano – que ha responsabilizado a Maduro del incendio – permite reconstruir los hechos. Y sugieren que una bomba molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue la causa más probable del incendio.

Lea la nota completa aquí, en inglés: Footage Contradicts U.S. Claim That Maduro Burned Aid Convoy

Ewald Scharfenberg, @Ewalds6, uno de los fundadores de Armando.Info, se refirió a este reportaje: “Por fortuna, hay alguien tratando de hacer periodismo y no solo propaganda. Un punto a favor del NYT, este era un hecho que había que revisar y si los resultados son estos, pues, qué bien que los publican”.

