Navarro descartó explicaciones del Gobierno sobre el apagón nacional

Oscar Morales / 12 mar 2019.- El exministro de Energía Eléctrica Héctor Navarro desmintió al Gobierno de Nicolás Maduro sobre la causa del apagón que dejó al menos cuatro días sin servicio al país, asegurando que la teoría de sabotaje es “muy difícil”.

“No creo que todo el sistema esté modernizado para que un hacker pueda vulnerar o sabotear el sistema, se me hace muy difícil. El sistema del Guri es analógico, no te puedo decir si se modernizó a digital, un sistema analógico no lo puede sabotear un hacker” dijo Navarro en una entrevista para Unión Radio.

Navarro aseguró que la posible causa del sabotaje es la falta de mantenimiento por parte del régimen venezolano, produciendo a su vez un incendio forestal.

De igual manera, exigió que los responsables del hecho cumplan sanciones porque “estamos sufriendo una calamidad”. “Ha habido muertos y alguien tiene que pagar los platos rotos y tiene que ser sancionado y la única forma es saber la verdad”, resaltó.

Otra de las causas que Navarro expuso de la crisis eléctrica en el país fue la “corrupción” de funcionarios del régimen de Maduro.

“Esto es angustiante porque ha habido cadenas de irresponsabilidades e irregularidades (…) la mayoría de ellas con el gobierno de Nicolás Maduro” puntualizó.

