Misión Verdad: Esperamos una decisión judicial razonada sobre el caso Guaidó

ND / 4 mar 2018.- Un artículo publicado este lunes en el portal oficialista Misión Verdad pide esperar una decisión “razonada y ponderada” del Poder Judicial por el caso Guaidó, en relación a la violación de Juan Guaidó a la prohibición de salida del país. Esto una vez que Guaidó regresó a Venezuela de manera pública en un vuelo comercial que aterrizó en el Aeropuerto de Maiquetía.

“Es importante observar que no existe contra Guaidó -o al menos no ha trascendido que exista- una orden de aprehensión, que es el instrumento judicial que permite que una autoridad pública proceda a la detención de un ciudadano, y los actos que ha ejercido no han sido calificados en el marco de la flagrancia para permitir una excepción a este principio”.

“De igual forma, hemos de observar que el dictado de una decisión judicial sobre lo ocurrido no es un simple automatismo, pues en el esquema venezolano en esta fase, la autoridad judicial tiene como función propender al equilibrio, facilitar los trámites que permitan investigar -en todo lo que ayude a probar la culpabilidad o la inocencia- así como ser garante de los derechos del imputado. Por eso, en estos temas debe esperarse el pronunciamiento de las autoridades y evitar fijar una postura que, sin tener todos los elementos en consideración, dibujen un escenario, porque lo que se espera es una decisión de justicia, razonada y ponderada de conformidad con la ley”.

A continuación el trabajo de Ana Cristina Bracho en Misión Verdad, El retorno de Juan Guaidó: explicaciones jurídicas sobre el caso.

Etiquetas: caso Guaidó | Maiquetia | salida del país