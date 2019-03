Militares en Cúcuta: La historia hablará de nosotros como héroes y de ellos como chavistas corruptos

Jhoan Meléndez / 18 mar 2019.- Los militares en Cúcuta que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado, hablaron sobre el video donde un sargento habla sobre la Acnur y el desalojo del personal, situación que afirman “se ha venido solventando”.

“Debemos recordar que ya somos más de mil funcionarios tanto militares como policiales en esta ciudad a la orden de nuestro Comandante en Jefe Juan Guaidó”, expresaron según información de VPItv.

Asimismo dijeron: “Nos encontramos en esta ciudad con una sola misión que es libertar a nuestro país conforme a las instrucciones de nuestro comandante en jefe, Juan Guaidó. ¡Operación Libertad!

“No vamos a permitir que nos dividan, que nos confundan y que nos derroten. Eso es lo que quiere el oficialismo, el chavismo y Cuba pero no. Le hacemos un llamado a los militares y polícias que se encuentran en Venezuela y que decidan apoyar a nuestro Comandante en Jefe Juan Guaidó en pro de la libertad que no perdamos la voluntad de liberar nuestra tierra de la miseria. No perdamos la voluntad de salvar a nuestro pueblo de la muerte, de la destrucción. La historia hablará de nosotros como los héroes y de ellos como los traidores corruptos. Vamos bien, vamos a movilizarnos y juntos vamos a lograr el cese de usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres”, detallaron.

Por último argumentaron que se apegan a los artículos 328, 332 y 333 de la Carta Magna “que nos exigen a nosotros investidos de autoridad a restablecer el hilo constitucional y la democracia por Venezuela”.

Lea más: Stalin González, en Maracay: La Fuerza Armada debe sacar a la dictadura cubana de sus filas

#18Mar #MilitaresSobreACNUR Militares que se colocaron del lado de la Constitución y se encuentran refugiados en Cúcuta, Colombia, ofrecen detalles sobre lo ocurrido con ACNUR, manifiestan su respaldo al presidente (E) @jguaido) pic.twitter.com/cZygzUWuaX – @VPITV — Reporte Ya (@ReporteYa) 18 de marzo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: ACNUR | FAN | Guaidó | Militares en Cúcuta