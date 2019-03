Miguel Pizarro: Lo que viene de Rusia y China no es ayuda humanitaria sino mercancía

Jhoan Meléndez / 29 mar 2019.- El presidente de la Comisión Especial de Ayuda Humanitaria de la AN, Miguel Pizarro, aseguró este viernes que el anuncio hecho por la Cruz Roja Internacional sobre la ayuda es “un triunfo para el pueblo venezolano y de quienes han advertido que se vive emergencia humanitaria acá”.

En tal sentido dijo que los cargamentos que han venido de Rusia y China “es mercancía, eso no es ayuda humanitaria”, al mismo tiempo que aseveró que “esto no tiene nada que ver con el Grupo de Boston, no tiene nada que ver con lo que informalmente cualquier actor político podría afirmar”.

“Ellos han dicho que entre 15 y 21 días están listos para tener un equipo de respuestas. Han dicho que son 600 mil personas (…) Asimismo hemos recibidos información de ONU, OPS y Comité Internacional y hemos hechos las mismas exigencias y planteamientos”, alegó Pizarro en rueda de prensa.

El parlamentario no ofreció detalles sobre la logística y coordinación para la entrada de esta ayuda humanitaria.

