Miguel Pizarro: El socialismo es un modelo fracasado

Oleg Kostko / foto: @ShirleyVarnagy / 20 mar 2019.- El diputado Miguel Pizarro dijo este miércoles creer en el “equilibrio de mercado” aunque recalcó que el socialismo era un modelo que había fracasado en muchos países del mundo.

Así lo expresó el parlamentario en el programa de Shirley Varnagy, a continuación sus declaraciones destacadas:

“Al simplismo de la acusación de comunista o socialista, es un debate sin matices en las que uno nunca debería caer”.

“Yo creo en la justicia social, en el equilibrio del mercado, no estoy en uno de los extremos del péndulo económico. (…) El país que yo quiero no es el país de la intolerancia, ni del insulto”.

“Yo creo que el socialismo es un modelo que ha fracasado en muchas partes del mundo”, agregó el diputado.

Sobre la ayuda humanitaria, detallo que “nosotros desde un principio dijimos que habían dos opciones, o entraba o no entraba. Si no entraba, demostraríamos al mundo que efectivamente hay un bloqueo. (…) el régimen está dispuesto a hacer lo que sea con tal de no ver su narrativa derrotada”

“La única esperanza que ellos tienen es que nosotros no podamos valorar lo que hemos logrado hasta ahora, y que empiece el desespero. (…) Uno no puede confundir el deseo con la realidad. Todos los desenlaces con este tipo de procesos son así, no son rápidos”.

