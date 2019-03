Mauro Zambrano, a Comisión de la ONU: No están viendo la realidad

Oleg Kostko / foto: @EfectoCocuyo / 15 mar 2019.- El dirigente del Sindicato de Clínicas y Hospitales de Caracas, Mauro Zambrano, denunció este viernes que civiles armados fueron a buscar al presidente de la Sociedad de Médicos del Hospital Vargas Carlos Prosperi en la Escuela de Mecina.

Así lo denunció Zambrano en una rueda de prensa reseñada en la cuenta de Twitter de Efecto Cocuyo:

“Hacemos un pronunciamiento en contra de las persecuciones a los trabajadores de la salud. Al doctor Carlos Prosperi fueron 5 civiles armados a buscarlo en la escuela de medicina del Hospital Vargas”, alertó Zambrano.

“Estas situaciones no las vamos a seguir permitiendo. El día lunes tenemos una asamblea interhospitalaria en el Hospital Pérez Carreño. La denuncia de las carencia de los hospitales no puede ser la arremetida, como lo hicieron con el doctor Neomar Balza”.

“Le hacemos una llamado a la comisión de la ONU, que nosotros los trabajadores también queremos participar. Le hacemos un llamado a que se acerquen. Estamos dispuestos a pasarlos de hospital en hospital”.

“Los trabajadores de la salud hasta pasamos hambre. ¿Cómo le vamos a dar bienestar a nuestras familias si no lo tenemos nosotros?. A la comisión de la ONU, busquen a los trabajadores, busquen a las ONG. Nosotros como trabajadores lo único que hacemos es protestar por el derecho a la salud y la vida”.

El activista reiteró que “seguiremos haciendo protestas de calle. A la comisión, ¿qué están viendo? No están viendo la realidad de lo que pasa en nuestros centros de salud. Le pedimos a esa comisión de la ONU también que vaya a La Pica a ver las condiciones de nuestro compañero Rubén González. No dejen que esta especie de escolta (Gobierno) no les deje ver las condiciones de nuestros hospitales”.

“Ellos (el oficialismo) pueden limpiar, hacer lo que sea, pero ningún hospital está en buenas condiciones. Los vimos en el hospital de Carabobo pintando y arreglando. Lo que le indicamos a la comisión de la ONU es que busque a las ONG y trabajadores. No se parcialicen”.

“Si la comisión va a seguir visitando los hospitales, que lo haga con los trabajadores. Vamos a seguir en la calle. Nuestro compromiso es seguir en las calles para que esta comisión vea la realidad. La semana que viene nos vemos en el Pérez Carreño”.

Sobre el apagón

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Médicos internos y residentes del Hospital Vargas, Carlos Prosperi, se pronunció sobre las muertes en hospitales durante el apagón. “Un fallecido para nosotros es suficiente, nos da dolor cuando se nos mueren en nuestras manos por falta de insumos”.

Detallo que en los hospitales de Magallanes de Catia, Hospital Vargas, Pérez Carreño, JM de los Ríos, Maternidad del Valle y el Hospital Clínico Universitario tiene registros de al menos 1 paciente fallecido durante el apagón. “Carlos Prosperi: Por el apagón fallecieron seis pacientes en hospitales de Caracas”.

“En el área metropolitana debería haber más de 400 ambulancias y ahora hay 20. Son muertes que no se han contabilizado. ¿Por qué no hay una red de ambulancias que funcione correctamente?”, cuestionó Prosperi.

Calificó como una burla los anuncios del Gobierno de traer ayuda humanitaria de Rusia. “Ellos (oficialismo) traían aparentemente una ayuda humanitaria de Rusia. Le digo a los pacientes de Petare que se acerquen al Pérez de León a ver si consiguen insumos (…) esta gente lo que hace es burlarse de nuestro pueblo enfermo”.

Sobre dichas muertes detalló que “estos eran pacientes que se complicaron y debieron ser trasladados para las áreas de cuidado crítico. El tiempo es fundamental (…) no tenemos luz, no tenemos camillas. Los pacientes estaban en riesgo de fallecer, y es lo que sucedió. Al momento de iniciar la ventilación mecánica las plantas no encendieron”.

Aseguró que durante el apagón “en el J.M. la planta no encendió. No hubo un encendido oportuno de las plantas eléctricas. Existe temor por parte de los trabajadores de la salud. Les hacemos un llamado a los trabajadores a que sigan alzando la voz”.

Lea más: Denuncian “maquillaje express” al Hospital de Barquisimeto

#Ahora Mauro Zambrano, representante del sindicato de Hospitales y Clínicas: Hacemos un pronunciamiento en contra de las persecuciones a los trabajadores de la salud. Al doctor Carlos Prosperi fueron 5 civiles armados a buscarlo en la escuela de medicina del Hospital Vargas. #15M pic.twitter.com/zPSvbrztTi — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 15 de marzo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: apagon | Carlos Prosperi | Mauro Zambrano