“Mataste a mi esposa, también mátame a mí”: testimonio de Jesús Jaramillo

ND / 30 mar 2019.- Jesús Alberto Jaramillo dio hoy, durante una protesta opositora en El Paraíso, un testimonio desgarrador sobre cómo murió su esposa. Entre la angustia y la tensión en su voz señaló a Maduro: “Mataste a mi esposa, también mátame a mí, si eso es lo que quieres”.

A continuación el testimonio que recogió TVVenezuela.

“Hoy es un día muy doloroso para mí. Mi señora, mi compañera de lucha murió el día martes 19 porque no tuvo la asistencia necesaria en el hospital. Cuando llegamos al hospital ni siquiera había un estetoscopio para tomarle la tensión. No había ningún equipo para reanimación. No había nada con que me la pudieran asistir. Por eso estoy aquí. Por ella”.

“Mi esposa llegó con la tensión alta”, explicó a una pregunta del reportero de TVVenezuela.

“En el momento en que el médico la examina, dice que a ella le estaba comenzando un ACV pero que ella podía salvarse, que ella lo que necesitaba es que se le ayudase para salir de ese trance. Pero en el hospital no había ningún tipo de medicamento ni de equipos… luego me ponen desde las 7 de la mañana a esperar una ambulancia, para llevarla a cualquier oto centro asistencial, y esa ambulancia se esperó desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde que mi esposa murió. Murió porque no había asistencia en el hospital. Porque no tenían el medicamento. Por eso murió la mujer de mi vida.. Por eso murio la madre de mi hija”, señalando a un lado donde se encontraba la hija, “¿Entiende?”.

Luego apuntó a Maduro: “Estos delincuentes que están en el gobierno nos están matando de hambre y nos están matando de salud. Y yo ahora no tengo miedo. Haz lo que tu quieras Maduro conmigo también. Mataste a mi esposa, también mátame a mí, si eso es lo que quieres”.

