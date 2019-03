Mario Silva, a los desertores: Ahora jód… por traidores

ND / 16 mar 2019.- El conductor de La Hojilla, Mario Silva, arremetió este sabado contra los 200 desertores venezolanos que pidieron la presencia de Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente encargado, en Cúcuta para que les “resuelva su problema”.

“Estamos a la deriva”, dijeron.

“Primero que nada, esos angelitos… son unos traidores”, comenzó Silva. “Segundo, esos no salieron por una ideología. No. No. Salieron porque les ofrecieron dólares (una teoría oficialista sin pruebas), que todavía parece que no se los han pagado. Habría que preguntarle a Gaby Arellano y a Olivares si se agarraron los dólares que tenían que pagarles a ellos, ¿ves? Esa es otra de las interrogantes. Tercero. Eso es lo que le pasa al traidor. A ellos les ofrecieron 20 mil dólares, creo que les estaban ofreciendo cuando estuvo Iris Varela recorriendo el sitio de las gandolas, les gritaban: te damos 20 mil dólares. Ahí tienen pues”.

Y siguió: “Echan la garete nada más que por 20 mil dólares, ojo, estos son gente que jamás ha debido vestir el uniforme. Este sargento que carga la gorrita de Maduro, ¿eh?, de Maduro co… tu madre, debería estar ahorita dándose con una piedra en los dientes de que le dieron una carrera para ser sargento dentro de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿En qué terminó? ¿Ahora cómo vas a hacer, papito? Porque les voy a decir una cosa a todos ellos. Nosotros estamos retornando a la patria a todos aquellos que engañaron, que les dieron falsas expectativas y los estamos trayendo del exterior con el Vuelta a la Patria… pero con estos, pasen pa’ acá y tienen su responsabilidad como traidores, traidores a la patria. Dejaron a sus familias porque les prometieron 20 mil dólares. Ahí están. Los están tirando como perros. Les dieron su sabanita, una colchoneta y 350 mil pesos. Ni siquiera son dólares. Son gente que entraron a la Guardia Nacional bolivariana y jamás entendieron lo que significa el uniforme de la patria de Bolívar. Ustedes abandonaron a Venezuela, peor aún teniendo un uniforme militar. Traicionaron el uniforme y traicionaron a la patria. Lo de ustedes es doble traición. Ahora jódanse. Y el que entre va directo a juicio por traidor a la patria. Para que te vuelvas a poner la gorrita de Maduro”.

Más en minutos…

vaya al foro

Etiquetas: cucuta | desertores | Mario Silva