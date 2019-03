¿Es el presidente Trump un resentido social?

El presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump nos está presentando dos situaciones inconexas de su personalidad: 1) O su poder político se ha debilitado en casa; 2) O piensa que llevar al país a situaciones extremas, violentas como guerras o invasiones que son rechazadas mundialmente. Ambas cuestiones son dignas de considerar pues no sabemos que es lo que hay en su psiquis.

Respecto a su posición con Korea del Norte, ha sido bastante ambiguo y para entenderlo habría que hilar muy fino; por ejemplo, dijo con relación al protectorado que ejerce su país sobre Korea del Sur: “El motivo por el que no quiero ejercicios militares con Corea del Sur es para ahorrar cientos de millones de dólares que no nos reembolsa nadie.

Los días 27 y 28 de febrero se celebró en Hanói (Vietnam) la segunda reunión de Trump y Kim Jong-un. La cumbre terminó antes de lo programado y sin acuerdo, aunque las partes quedaron en mantener más reuniones en el futuro. Es decir, contradictoriamente, si hubo un acuerdo, que es el de reunirse posteriormente pues ambos presidente necesitaban tiempo para leer las respectivas propuestas y determinar el qué hacer respecto a ellas. Pero, el hecho de que Trump no desee seguir haciendo ejercicios militares con su partner de Korea del Sur ya es un aviso de los que podría venir para el futuro; es decir, Trump apuesta por la paz.

Por su parte, el Primer Ministro de Korea del Sur, Lee Nak-yeon, lamentó que al final de la cumbre no hayan logrado acuerdos. “La velocidad no es importante, lo importante es que lleguemos al acuerdo correcto”, dijo Donald Trump en el segundo día de su reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Al decir esto Trump dejó algo en claro, y esto es que desea llegar a un acuerdo correcto con el líder de Korea del Norte, en especial sobre la desnuclearización norcoreana.

El líder norcoreano dijo que: “aún es pronto” para valorar si el actual diálogo bilateral producirá un acuerdo exitoso, aunque al mismo tiempo se mostró optimista.”Es demasiado pronto para decir (si será un éxito). Pero no puedo decir que ahora mismo sea pesimista. Tengo la sensación de que saldrá un buen resultado”, dijo Kim.

Trump afirmó que los coreanos “Básicamente querían que se levantasen las sanciones (económicas) por completo y no podemos hacer eso”, pero aseguró que las posiciones estaban más cercas que las del año anterior existiendo “diferencias que tenemos que salvar”.

Por otra parte, Trump lo está pasando muy mal en casa. Necesita un triunfo exterior para contrarrestar posible resultado de la investigación del fiscal especial Mueller, en contra de su ex abogado y hombre de confianza Cohen. Además es un secreto a voces de que Trump anda tras el Premio Nobel de la Paz. Y eso también es lo que le ha permitido repensar si invade o no a Venezuela aunque desde el punto de vista local es lo único que respaldarían los demócratas y que están totalmente de acuerdo con que Trump haya reconocido a Guaidó como Presidente Interino del país caribeño y no a Maduro a quien, obviamente califica de dictador, tirano y asesino.

Trump piensa que legitimando al tirano de Korea del Norte, tirano que apoya a otros tiranos como Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Morales en Bolivia, al Frente Polisario en el Norte de África, etcétera, ingenuamente podrá venderle un futuro muy próspero, con una economía aceptada globalmente al estilo de Vietnam, país comunista pero con un sistema económico capitalista como Chine. Pero Trump al parecer ha olvidado que Korea del Norte debiera terminar de desarrollar armas nucleares e inutilizar todas las instalaciones de producción de combustible nuclear, sus misiles balísticos, en un proceso inmediato y verificable. Ese olvido de Trump hay que considerarlo un fracaso, pues su prefabricada imagen de artista del pacto se vino abajo.

Pero el problema de Trump no es solo interno. Él creó una guerra comercial con China olvidándose de que muchas industrias norteamericanas dependen de insumos hechos en China. Durante la reunión del G20 en Argentina, el pasado diciembre de 2018, EE.UU. y China acordaron en forma temporal suspender la imposición creada por Trump de nuevas tarifas arancelarias después del 1 de enero de 2019,y esto es lo único que se ha logrado hasta ahora en esa guerra que finalmente ha perjudicado a varios países.

A pesar de la pequeña luna de miel con los chinos Trump al perder la mayoría en la Cámara de Diputados, no fue capaz de detener la confrontación con el Partido Demócrata acerca de contar con los fondos para construir un muro en una parte de la frontera con México. Esto muestra y evidencia el abismo entre los dos partidos (Republicano y Demócrata) acerca de la migración. Esto, además, presiona a los Demócratas para definir políticas que no sean solamente el reverso de la xenofobia de Trump quien amenazó con usar la migración como excusa para declarar el estado de emergencia nacional en EE UU, una situación inédita en un país formado y construido por migrantes.

Para Trump los problemas no son solamente con los demócratas, dentro del republicanismo también hay divergencias graves. El exjefe de Gabinete, John Kelly, rompió definitivamente con el presidente Donald Trump criticando públicamente sus políticas contra inmigrantes, al considerar que el muro fronterizo es un “desperdicio de dinero”, además que los extranjeros que llegan a Estados Unidos lo hacen para buscar una mejor vida.

“No necesitamos una pared desde el mar hasta el brillante mar”, dijo Kelly durante una entrevista pública en la Universidad de Duke; agregó estar en desacuerdo con los calificativos de criminales que el mandatario dio a los inmigrantes, sin importar su estatus. Trump ha tratado de negar que su madre fuera de origen escocés y que sus abuelos paternos vinieran de Baviera y que llegaran a EE.UU. con el fin de no morirse de hambre. Lo que al parecer Trump tiene en contra de los inmigrantes es un enfermizo resentimiento. Respecto a los inmigrantes Kelly manifestó “Son abrumadoramente no criminales”. “Son personas que vienen aquí por motivos económicos. No los culpo por eso”.

Trump, volvió a amenazar a los congresistas con el cierre del gobierno; lo había hecho con un cierre parcial del gobierno, dejando hasta 800.000 empleados federales sin trabajar y sin paga. Trump dijo que no reabriría el gobierno hasta que no se resuelva el problema de seguridad fronteriza y recordó a los congresistas de ambos partidos que tenían solo 10 días para aprobarle los fondos, antes de que las agencias federales volvieran a quedar sin financiamiento. “Es el momento de que el Congreso le muestre al mundo que Estados Unidos está comprometido en acabar la inmigración ilegal y en poner fuera del negocio a los despiadados coyotes, carteles, vendedores de drogas y traficantes de seres humanos”, dijo. Finalmente, la oposición, a regañadientes tuvo que aceptar el ultimátum de Trump.

Lo único bueno que tiene el famoso muro de Trump es que creará varios miles de puestos de trabajo a la deprimida economía de la frontera con México. Como dice el pueblo mexicano, “No haya mal que por bien no venga”.

Ph.D. – Director de la Corporación Olof Palme-Chile

E-mail:[email protected]

