María Carolina Uzcátegui: Apagones dejaron a 2000 personas sin empleo en Maracaibo

Oleg Kostko / 29 mar 2019.- La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, expresó este viernes que los apagones sucesivos que se han registrado en el país han afectado a 5000 puestos laborales al menos en Maracaibo estado Zulia de los cuales 2000 se han perdido.

“Se estima que en Maracaibo se vieron afectados 5.000 puestos de trabajo y de esa cifra al menos 2.000 no los podrán recuperar y estamos hablando de un 40 y 45% que ya tienen intención de no volver a abrir solo en Maracaibo”, expresó Uzcátegui en declaraciones dadas a vivoplay.

“Los economistas, estamos hablando que diariamente por paralizar el aparato productivo nacional las pérdidas oscilan entre 200 y 260 millones de dólares solo por no producir y con cuatro días diarios estamos hablando de 800 millones”, agregó también que las perdidas por concepto de mercancía dañada o por los saqueos fueron millonarias.

“Maracaibo registra pérdidas por 75 millones de dólares solo por los saqueos la Cámara Farmaceútica reporto pérdidas de 50 millones a nivel nacional en los establecimientos afectados estamos hablando de 150 millones solo por hechos violentos y si le sumamos los equipos dañados por la inestabilidad del suministro eléctrico (…) y lo que algunos comerciantes tuvieron que vender por debajo del costo”, dijo.

Sin embargo rescató que en el reciente apagón no fueron reportados casos de saqueo debido a la vigilancia de los cuerpos de seguridad. “Este segundo apagón fue diferente porque no fue general como el Primero que de repente se quedó todo el país a oscuras porque a unos sectores les llegaba y a otros se los quitaran por lo que hubo menos pérdidas en el tema de alimentos dañados puestos que las cadenas de frío más o menos se mantuvieron”.

Dijo también que como los comerciantes no habían podido reponer totalmente los inventarios a dos semanas del apagón anterior esto influyó también a que las pérdidas fueran menores, “Por una parte no tuvieron tiempo de reponer inventarios y temiendo que esto pudiera volver a ocurrir éstos no se abastecieron de la misma manera en que lo hicieron la vez anterior colocando ordenes de en menor cantidad de manera que en caso de que volviera a ocurrir las perdidas fueran menores (…) y algo que no celebro sino que resalto porque es el deber ser es que no hubo hechos de violencia en el país porque efectivos policiales y militares salieron a patrullar”, agregó.

Lea más: Humberto Figuera: Suspensión de vuelos de American Airlines es por el apagón

vaya al foro

Etiquetas: apagon | Consecomercio | Maracaibo | María Carolina Uzcátegui