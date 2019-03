Marco Rubio: No todos podrán beneficiarse de la amnistía

Luis Sequera / 15 mar 2019.- El senador estadounidense Marco Rubio aclaró que funcionarios civiles y militares afines al gobierno de Nicolás Maduro que hayan cometido delitos menos graves podrán ser beneficiados por la Ley de Amnistía.

Al ser preguntado por la periodista Carla Angola sobre sí Tareck El Aissami y Diosdado Cabello podrían ser beneficiados con una Amnistía, contestó lo siguiente:

“Yo no le voy a detallar los nombres, lo que sí le puedo decir es que hay algunos individuos que no se van a poder beneficiar de eso, porque han cometidos delitos horribles, incluso no hay amnistía para ellos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay otros que si han cometido delitos de menos categorías los cuales pueden ser parte de una transición si la asumen”, señaló Rubio.

La ONG Foro Penal venezolano indicó que la ley no puede favorecer a aquellas personas que cometieron violaciones de derechos humanos y que no se puede conceder la amnistía a quienes incurrieron en crímenes de guerra o de lesa humanidad, aclarando la diferencia entre la amnistía y el otorgamiento de beneficios procesales como parte de una transición y creación un Consejo de Respeto de Derechos Humanos y la Democracia.

¿Tareck El Aissami y Diosdado Cabello podrían ser beneficiados con una Amnistía?

.

Escuchen lo que me respondió el Senador @marcorubio hace minutos. pic.twitter.com/UUxhJCWkGq — Carla Angola (@carlaangola) 15 de marzo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Ley de Amnistía | Marco Rubio