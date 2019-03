Marco Rubio: EEUU está enfocado en una transición pacífica en Venezuela

ND, Jhoan Meléndez / 7 mar 2018.- El senador estadounidense Marco Rubio precisó este jueves que la política de su país está enfocada en la transición pacífica en Venezuela. Esto, después de una pregunta de la periodista Carla Angola sobre la opción de una intervenciòn militar en nuestro país.

Angola hizo la pregunta porque “algunos interpretaron eso de las declaraciones de Elliott Abrams. ¿Siguen estando todas las opciones en la mesa?”.

“Primero”, respondió Rubio, “el señor Abrams habló de su trabajo (funcionario de la Administración Trump). La meta de los Estados Unidos es una transición pacífica a la democracia dentro de Venezuela, y eso es en lo que está enfocado nuestra política”.

Y agregó: “La decisión de usar la fuerza y las opciones que existen, eso le corresponden al Presidente de los Estados Unidos. No es la primera opción. No es lo que estamos deseando pero el Presidente ha sido claro y ha hablado de esas opciones… Con eso no vamos a especular. Estamos concentrados 100% en apoyar el presidente Guaidó y la transición democrática”.

Más tarde, Rubio insistió: “La salida de Nicolás Maduro tomará el tiempo que sea necesario (…) Vamos a seguir apoyando a Juan Guaidó y seguiremos presionando”.

Por último dijo: “Este régimen de Maduro es un peligro claro al interés y la seguridad de EEUU (…) En Venezuela no hay electricidad, los negocios están cerrados, no hay medicinas y esto no se debe a las sanciones que hemos impuesto, sino a los robos del Gobierno de Maduro. Es 100% responsabilidad de ese Gobierno y la solución es que salgan del poder”.

El video, cortesía de Carla Angola.

Este jueves , el enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró que su Gobierno no está negociando con Cuba para facilitar la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Abrams ofreció esa información durante una audiencia titulada “Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela y el camino a una transición democrática” en el comité de Exteriores del Senado.

El senador demócrata Bob Menéndez, crítico con Maduro y el Gobierno cubano, preguntó a Abrams si el Ejecutivo estadounidense ha hablado con La Habana sobre una salida para Maduro, a lo que el diplomático contestó: “No, no estamos discutiendo con Cuba el futuro de Maduro”.

Etiquetas: EEUU | Marco Rubio | transición pacífica