Marco Rubio bromea con las causas que da el Gobierno para justificar el apagón nacional

Elías Rivas / 8 mar 2019.- El senador estadounidense, Marco Rubio, se burló este viernes de las declaraciones que ofrece el Estado venezolano sobre las causas que generaron el apagón nacional este jueves y que todavía causa estragos en el país.

“Hace unas semanas el Régimen de Maduro culpó a las iguanas por causar un gran apagón en la red eléctrica. Ahora hemos recibido el primer video de lo que causó el apagón nacional sin precedentes de esta noche en Venezuela”, escribió Rubio en Twitter acompañando el mensaje de un video tipo caricatura donde se observa una especie de dinosaurio escupiendo fuego sobre una ciudad.

El tuit de Marco Rubio no ha sido bien recibido por el Gobierno de Nicolás Maduro; Manuel Quevedo, presidente de Pdvsa, calificó al senador de “irresponsable e infantil”, además de “congresista conspirador”, porque –a su juicio- se trata de una burla hacia los venezolanos.

“Irresponsable e infantil, este congresista conspirador. Marco Rubio se burla del dolor que el Gobierno de los Estados Unidos está causando al pueblo venezolano. El ataque al sistema eléctrico, al igual que la intervención que celebra la derecha apátrida de Juan Guaidó no hace distinciones”, comentó Quevedo.

Funcionarios del Estado han atribuido el apagón nacional a un “ataque tecnológico y cibernético” en la represa de Guri, ubicada en el estado Bolívar, sin embargo, aseguran que la situación está controlada y se espera el restablecimiento del servicio de manera paulatina.

