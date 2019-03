Maduro promete “justicia” contra oposición por “guerra eléctrica”

ND / 11 mar 2019.- En la primera cadena nacional de radio y televisión que da desde que se inició la crisis eléctrica el pasado jueves, y asegurando estar “dando la cara ante el país”, a 100 horas del inicio del apagón, Nicolás Maduro ha señalado que los colectivos se convierten en un “movimiento de resistencia activa” ante lo que calificó de un “triple ataque contra el sistema eléctrico: cibernético, electromagnético y físico”.

Según el cuestionado mandatario, “hay pruebas suficientes en las redes sociales de que la oposición y Donald Trump están tras este triple ataque contra el sistema eléctrico nacional”, y ha dicho que el presidente estadounidense es “el principal responsable”.

“Ha llegado la hora de la justicia contra los responsables de este criminal ataque al sistema eléctrico nacional”, ha señalado el mandatario, que también ha indicado que “ha habido graves crímenes contra los DDHH y traición a la patria para llevarnos a un Estado de desesperación y llamar desde la AN a una intervención”.

Maduro, además, ha extendido hasta el miércoles 13 de marzo el decreto de días no laborables y sin actividades estudiantiles, para “estabilizar” el sistema eléctrico. No ha descartado que vengan nuevos apagones. Según Maduro “hay lugares del país que aún no se han energetizado (sic) (…) yo aspiro que en las próximas horas podamos avanzar ya en firme y de manera sostenible”.

Según el mandatario, “unos grandes aparatos voladores tripulados por EE.UU. se posaron sobre las antenas que sostienen los cables de frecuencia y comenzaron a emitir ondas electromagnéticas”.

El mandatario ha dicho que ya 95% de Caracas tiene servicio eléctrico y se las ha arreglado incluso para incorporar al relato de la conspiración el incendio en la subestación de La Ciudadela esta mañana: “Han cometido un nuevo acto de sabotaje en Alto Prado, pum, un nuevo sabotaje”.

“Momento” de colectivos

Gracias a los colectivos y a las comunas se ha mantenido la paz en el país, ha señalado Maduro, quien ha indicado que “para ellos “ha llegado el momento de pasar a la resistencia activa”. Esto, en vísperas de la convocatoria de la oposición a una actividad en las calles mañana a partir de las 3 pm.

”Hago un llamado a los Clap, UBCH y a los colectivos. Llegó la hora de la resistencia activa”, ha señalado en medio de su intervención, grabada, según se ha afirmado en redes sociales.

