Maduro expulsa y degrada al general Francisco Yánez

ND / 2 mar 2019.- Nicolás Maduro publicó este jueves en Gaceta Oficial un decreto en el que expulsa y degrada al general Francisco Yánez, de la Aviación, quien lo desconoció el pasado 2 de febrero en un video publicado en Twitter y lo llamó dictador.

Así lo informa el periodista Javier I. Mayorca vía @javiermayorca

“Dato En Gaceta Oficial extraordinaria del 27/2 Maduro expulsa y degrada de la FAN a 116 oficiales y tropas, grupo encabezado por el General de División de la Aviación Francisco Yánez. Además, advierte que la conducta de estos profesionales de armas sería una “traición a la patria”.

El General Yánez, quien se desempeñaba como director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, desconocio el pasado mes a Maduro, a quien llamó dictador, y en apoyo a Juan Guaidó.

“Buenos días pueblo de Venezuela. Soy el General Francisco Esteban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del alto Mando de la Aviación Militar. Me dirigo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad írrita y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado…”, dijo Yánez Rodríguez en el vídeo compartido por el diputado opositor Luis Florido. “Pueblo de Venezuela: El 90% de la Fuerza Armada… no está con el dictador. Está con el pueblo de Venezuela…. Me informan que el dictador tiene todos los días dos aviones listos. Que se vaya”.

El general agregó que la Fuerza Armada recibe “infinitas amenazas” para que no se pronuncien en favor de Guaidó.

Etiquetas: general Yánez | Guaidó | Maduro