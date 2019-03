Luz Mely Reyes, en el New York Times: Ser periodistas en tiempos de Maduro

ND / 13 mar 2019.- La periodista y codirectora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, publicó en el medio estadounidense, The New York Times una publicación en la que relató cómo sobrevive el periodismo en Venezuela y con Maduro en el poder.

“En dos décadas, el chavismo ha desmantelado la industria de los medios privados. Esta política se ha intensificado con la llegada de Nicolás Maduro al poder: hace cinco años circulaban aproximadamente noventa medios impresos en todo el país, pero a finales del año pasado solo se imprimían menos de treinta periódicos. A esta campaña estatal por limitar la diversidad de medios, se suman los ataques violentos, las intimidaciones y hasta bloqueos a las páginas de internet de los periódicos digitales, un campo que ha florecido ante las limitaciones y llamados de censura de las redacciones tradicionales”, abre la nota.

Pulse aquí para leer el artículo completo en The New York Times

Etiquetas: Maduro | periodismo | Venezuela