Luis Vicente León: Guaidó tiene un tiempo finito si no concreta la transición

ND / 25 mar 2019.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó este lunes que ante los posibles escenarios políticos con la designación de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, y el declive del “régimen” de Nicolás Maduro, es posible que haya un cambio irreversible.

Durante entrevista con Shirley Varnagy, León aseguró que el apoyo de la población a Guaidó es mayoritaria ya que “él llena ese vacío institucional que tenía tanto el gobierno como la oposición, además que cuadruplica el respaldo popular de Maduro”. Sin embargo, recalcó que existen riesgos si en estos meses no ocurre el cambio que todos los ciudadanos esperan.

Señaló que el tiempo no es bueno para el presidente de la AN, pero tampoco para Maduro. “Guaidó tiene un tiempo finito, por tanto, si transcurre mucho y no se concreta la oferta que es de transición, puede haber un momento en el que la población comienza a culpar al líder que les ofreció el cambio ”.

Apuntó que esto puede acontecer ya que “que gran parte de los venezolanos y la oposición ven al parlamentario no como un líder de transición sino como un líder de la oposición”.

A su vez, añadió que” ante un posible escenario de destrucción dentro de la nación, es necesario evitarlo a toda costa, buscando la solución de los problemas que se pueden resolver mediante un acuerdo político entre las dos partes”.

Etiquetas: cambio irreversible | Juan Guaidó | Luis Vicente León | Nicolás Maduro