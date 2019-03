Luis Carlos Díaz: Medidas cautelares no es lo mismo que libertad plena

ND / 13 mar 2019.- El periodista Luis Carlos Díaz aprovechó este miércoles la redes sociales de su esposa, la también periodista Naky Soto, para agradecer el apoyo que recibió ayer durante su detención arbitraria, por parte del Sebin.

“La mejor manera que tengo de agradecer tanto apoyo es seguir trabajando”, escribió Luis Carlos en Twitter.

El periodista resaltó la importancia que tuvieron las redes sociales en todo ese momento que vivió, aun así no pudo profundizar en el tema, porque en tribunales le prohibieron dar declaraciones al respecto.

Sin embargo, asomó algo sobre el tema:

“Entenderán que: medidas cautelares no es lo mismo que libertad plena; no puedo hablar del tema; no tengo acceso a los equipos con los que trabajaba: fueron incautados”, comentó Díaz.

El comunicador social también celebró que este 2019 cumple 10 años de casado con Soto y espera casarse con ella nuevamente, “pero con empanadas en la fiesta”, dice.

“Su discurso y sus acciones fueron mi voz en un momento bastante oscuro que en algún momento contaré”, agregó.

“Por último, ya sabía que tenía buenos amigos, pero mi duda en todo momento es: ¿cómo hacer que se conozcan entre ellos?

Nunca imaginé el resultado de eso. Es increíble. Llevo horas leyendo y no he terminado. Gracias”, expresó.

Luis Carlos Díaz quedó en libertad condicional la noche del martes luego de una audiencia de más de 5 horas, tiene prohibido salir del país y debe cumplir un régimen de presentación cada 8 días.

vaya al foro

Etiquetas: Luis Carlos Díaz | Naky Soto | periodistas | Sebin