Tres veces, El Guaire

Limpio, fluido y transparente, El Guaire caracterizó a una ciudad que asombrosamente lo convirtió en una cloaca inmensa, cuyos desbordamientos fueron legendarios en tiempos de lluvia. Por cierto, no hubo cronista alguno que versara sobre las lavanderas en sus riberas, menos de un siglo antes, que le animara la promesa de una recuperación milagrosa en manos de Chávez Frías, quien hizo de la demagogia ilimitada todo un hábito.

Casi una maldición en épocas pasadas, irse a bañar a El Guaire constituyó el deseo concluyente de cualquier pelea callejera. En los días que corren, serán muchas las imágenes que representarán o buscarán representar la actual etapa de nuestra vida republicana, o lo que queda de ella, compitiendo firmemente la principal arterial fluvial de las inmundicias citadinas.

Para la economía de la desesperada supervivencia, sobra el testimonio de aquellos que se aventuraban y aventuran a rescatar prendas valiosas u otros objetos transables, en medio de la corriente. Una pesca de arrastre, convocaba también a familias enteras que ventaja alguna les dispensó el socialismo en su aparatosa marcha y despedida.

Para las faenas represivas, inundadas las autopistas de disparos mortales, misiles de agua y artefactos lacrimógenos, asombró las destrezas de los pacíficos protestatarios que osaron atravesar el río huyendo de los aventajados militares y policías. Éstos, le arrancaron al charco numerosos ciudadanos en una gesta cercana al morbo indecible e inédito de la represión, prestos a repetir la faena.

Para la “historia hidráulica” de Caracas, tras el reciente colapso eléctrico, faltando el vital líquido, muchísimas personas se sintieron o sienten socorridas por El Guaire y, faltando poco, TeleSur, al reseñar la novedad, sin pudor alguno, aseguró que lo hacen por un manantial del Ávila, inquietando al twittero Félix Farías. El detalle está en que varios efectivos de la Guardia Nacional apelaron al mismo expediente y todos sabemos que no hay vacunas ni tratamiento en Venezuela para el tifus, disentería, bilharzia, etc.; además, expertos aseguran que, al menos, el 75% de las aguas servidas en nuestro país, no son tratadas.

Una metáfora cada vez más real: la dictadura socialista nos ha hecho nadar en el mierdero. No hay mejor término que dibuje con una exactitud matemática la situación.

Estas tres veces, en El Guaire, parecerá divertido a los familiares y relacionados de los prohombres del régimen que se deleitan a las orillas del Sena, ingenian un selfie en algún canal veneciano y no le atienden la llamada telefónica de Samuel Moncada, desde el Potomac. Vítores del trepamiento social, esperan por otras novedades.

