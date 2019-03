Brevísima teoría de la mano que mece la cuna

Experimentamos un difícil, duro y complejo proceso político. No obstante, el madurato insiste en versionarlo como una vulgar conspiración, procurando victimizarse a todo trance.

Poco les importa a los voceros oficiales la cruel realidad que cursa, las deserciones que padecen y el corto-circuito institucional que los enceguece, simplificando y subestimando cualquier evento. Tratándose de un régimen, al fin y al cabo, igualmente encuentra respuestas semejantes en la acera opositora, aunque por el empuje irremediable de las circunstancias hubo finalmente los que admitieron la pertinencia del artículo 233 y se resisten al artículo 187, numeral 11, ambos constitucionales.

En la órbita del poder establecido, a pesar del inmenso temor del destino que les depara a todos apenas cinco minutos fuera de Miraflores, solamente los ungidos, los privilegiados, los que tienen el sartén por el mango deciden inconsultamente. El resto, está condenado a la radical incertidumbre de un desalojo que, lo saben muy bien, no lo llevará – extremadamente adinerado – a un exilio dorado.

El problema no radica en las oportunidades de “hacer política” al interior del madurato, porque no las hay para concertar la defensa, sino en esa suerte de sálvese quien pueda aun acertando con las decisiones por azar. No hay acto alguno de humildad, comprensión y compromiso compartido, sino la prepotencia del único decisor que parte de un principio: corren conmigo o se encaraman.

A Maduro Moros o a sus inmediatos colaboradores nadie osará preguntarle nada, proponer menos, así se trate de una ficha destacada del principal partido que lo soporta o de los partidos que les son subsidiarios. La única respuesta que obtendrá será la de una conspiración universal, malvada e infinitamente misteriosa, similar a la que obtienen muchos devotos de los Ovnis, aunque ya se sepa de la mano cubana, rusa o china para una cuna subastada entre los intereses geopolíticos allende los mares.

Esto es, afín a una concepción conspiratorial de las personas, del mundo y de las cosas, la dictadura socialista engatuza a los que escasa e ingenuamente la apoyan en el fondo del pozo de la hiperinflación conscientemente provocada.

