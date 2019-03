Estoy aquí

Ciertamente desde que venimos a este mundo venimos solo, y desde ese momento comenzamos a tomar el control de nuestra vida, vamos creciendo y vamos viendo que nos repara el destino, sin embargo empezamos a descubrir que el camino que nos toca recorrer no es nada fácil.

Estamos aquí en este plano de vida para cumplir una misión sea cual sea, pero lo más importarte es llevarla a cabo con muchas satisfacciones.. Y todo se basa en realizar lo que nos gusta hacer, sin tener ningún impedimento, ya que cada unos de nosotros tenemos el control de nuestra vida.

Se sabes que en mucha ocasiones fallamos, púes no somos perfecto y de lo errores debemos aprender, y para eso debemos aplicar nuestra sabiduría e inteligencia que viene en nosotros. Estar AQUÍ es estar con nosotros mismo, sin dejarles el timón de nuestra vida a otras personas, no podemos obviar nuestras responsabilidades como personas, Esposos, padres, hijos, profesionales, etc. Debemos ser conscientes de todo lo que nos rodea y que estar aquí es cumplir con todas las responsabilidades que tenemos como seres humanos que somos. Pues venimos a este mundo con una capacidad de inteligencia magnifica lo que pasa es que solo utilizamos un poco de ella, y con todo y eso somos personas con mucho razonamiento adquirido, utilicemos todos nuestra inteligencia y aprovechando que estamos AQUÍ, para ser siempre el bien, para mostrar lo buenos sentimientos que poseemos y que somos capaces de entregar amor sin esperar nada a cambio, que todos necesitamos en un momento dado una mano amiga, que nos haga sentir que no estamos sólo. Estamos AQUÍ para dar lo mejor de nuestro Ser.

El tiempo de Dios es perfecto

Miembro del Club de Escritores de Fuentetaja en España

Autora del Libro: Alas de libertad

[email protected]

@lesvimariel

