Aprende a soltar para que puedas ser feliz

Desde que tenemos conocimiento en nuestra vida, nos gusta llevar el control de todo, sin darnos cuenta que llevar todo un control de vida nos hace daño…

Para ser felices debemos ir soltando el control remoto de nuestras vida e incluso de las personas que nos rodean, tenemos que tener un poco de soltura a la hora de hacer planes y no hacerle los planes de vida a otras personas, debemos entender que cada ser humanos tiene una meta distinta que cumplir, y una manera particular de vivir su vida, que por lo tanto debe ser respetada. Debemos ser más libre a la hora de amar, ser personas con conocimiento de seguridad lo cual nos ayuda a ser libres y sentirnos seguros de nosotros mismo, a la hora de tomar cualquiera decisión en nuestra vida. Cada uno de nosotros es un universo, que debe aprender a relacionarse con otros, pero cada quien lleva consigo una mezcla particular de principios, de creencias, de estilos de vida, de prioridades, de sueños… y cada uno merece por condición natural ser respetado como individuo en su propio proceso de crecimiento.

Tenemos que tomar la decisión de ser libres de alma y espíritu, no mantenerlo encarcelado, o dirigido por llevar el control de una vida que en muchas ocasiones son ficticias. Tenemos que ser personas más razonables, responsables con nosotros mismos, y darnos la oportunidad de ser libre sin atadura, y sin llevar ese control que en muchas oportunidades destruyen nuestra vida, y sin darnos cuenta nos van apartando de lo bello que la vida o el universo no puedes estar regalando… Sabemos que la vida está llena de cambios a cada segundo, pero por eso no debemos vivir llevando el control de vida a las persona que nos rodean, seamos siempre personas con Libertad Espiritual. Tenemos que vivir siempre con plenitud y soltar todo aquello que no hacen daños, solo de esta manera podemos vivir tranquilo y felices….

El tiempo de Dios es perfecto

Miembro del Club de Escritores de Fuentateja en España

[email protected]

@lesvimariela

vaya al foro

Etiquetas: Lesby Figueredo