Más allá de la entrada de Guaidó

¿Por qué Guaidó entró por Maiquetía a pesar de los riesgos? Sencillamente porque todos sus actos están ajustados a la constitución, adheridos al clamor popular y apoyado por las principales democracias del planeta… ¡Quién no la debe no la teme!

Ahora, ¿Por qué Guaidó no fue apresado como tantas veces aseguró el régimen lo iba hacer? Porque sabe de hacerlo aceleraría su inevitable final, no debemos olvidar que para la comunidad internacional democrática, influyente y determinante, Guaidó es el presidente constitucionalmente reconocido, Maduro usurpa esa investidura, es decir, cualquier acto en contra de Guaidó (o sus autoridades designadas) constituiría un golpe de Estado, lo que abriría un arsenal de causales para el ya muy prolongado punto final.

Otro hecho importante es que en la forma pura, transparente, virtuosa como hizo acto de entrada al país Guaidó propició el remanente chavista que aún existe perdiera respeto y confianza hacia sus cuestionados líderes, quienes a pesar de incriminar, amenazar y emitir/anunciar acciones contra él no pueden tocarlo… Ese remanente chavista sumó disgusto ante Maduro, Diosdado y demás cofrades rojos rojitos.

Asimismo, se demostró la calle continúa caliente, henchida de emoción, lo hemos dicho; lo ocurrido el 23 de febrero solo hundió más al chavismo.

Una lectura entrelineas fue la consolidación definitiva de Guaidó como líder absoluto en esta coyuntura histórica. Mientras estuvo fuera del país post 23F no hubo una vocería por parte de la oposición capaz de arraigar un mensaje o explicación, fue él mismo a través de mensajes quien indicó la ruta, enmarcó la situación y devolvió la esperanza al más del 90% de los venezolanos que desean un cambio de 180° en la conducción del país.

Cada hecho que viene aconteciendo le da mayor importancia al próximo, ahora se anuncian otras acciones de calle, acciones internacionales, mientras del lado chavismo solo se hacen retoricas belicistas, oda a la guerra, a un pretendido pueblo amante del comunismo que no existe, así como a ilusorios apoyos internacionales “incondicionales”.

Estados Unidos y Europa incrementaron su atención con respecto a lo que acontece en Venezuela, no podemos decir menos de nuestra región a excepción de Cuba, Nicaragua y Bolivia, cómplices del apocalipsis chavista. Lo que ocurre en Venezuela no es poca cosa, recae sobre el chavismo acusaciones de presuntos vínculos de corrupción global, narcotráfico y afinidades terroristas, desde nuestra trinchera ciudadana, de a pie, no podemos dar fe de estas acusaciones, sin embargo, cuando un gobierno es tan repudiado por propios y extraños es porque algo ocurre, más aún, cuando tenemos como background al país potencialmente más rico del planeta destruido premeditadamente.

Mientras unos gritan “Vamos bien” otros “Chávez vive”, los primeros lo hacen espontáneamente, colmando al mismo tiempo las calles en todo el país… los segundos lo hacen en escenarios prefabricados, en recovecos callejeros, lo hacen obligados, bajo amenazas o por una indignante caja de comida, disculpen nuestra crudeza, pero es cierto. Todo está excesivamente claro, utilizando una de las frases favoritas de la mentalidad denominada chavismo, el cambio de gobierno, de proyecto país, de liderazgo posee “tendencia irreversible”.

@leandrotango

Etiquetas: Leandro Rodríguez Linárez