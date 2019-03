La Vanguardia: Revelan fotos inéditas de Maduro y detalles de la campaña de 2013

La Vanguardia / 17 mar 2019.- José Carlos Gómez es fotógrafo, pero ahora trabaja de reponedor en una bodega en l’Hospitalet de Llobregat con un horario plagado de rigores. Preferiría ejercer de lo que tanto le gusta, como hacía en Venezuela, pero tampoco parece sentirse un desdichado. No pierde la fe. Hace lo que hace por su familia y punto, dice.

Trabajó muy cerca de los dos hombres que más pasiones y odios han despertado en la historia reciente de la ahora llamada República Bolivariana de Venezuela. Fue fotógrafo de campañas electorales de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Fue testigo privilegiado de los manejos del régimen.

Llega con el ordenador de su madre bajo el brazo con una colección de ese material fotográfico gran reserva que atesora. “Estas son las fotos que le hice a Maduro para la última campaña. Me dijeron que tenían que ser para hacer un tarjetón y luego por una irregularidad más de las miles que hay, terminó siendo, sin que yo me enterara, la foto oficial de campaña porque la refacturó una de las agencias de las tantas que hay de los propios de alto gobierno. Refacturan la fotografía de uno y la convierten en miles de dólares”.

Las fotos de aquella sesión para la campaña electoral de 2013 son un catálogo de poses de un Maduro que demuestra una capacidad poliédrica. En ellas se muestra desinhibido. Adopta desde semblantes afeminados a otros de marcado gesto autoritario, pero bufón. Es fácil que a muchos, al verlas por primera vez, estas imágenes les provoquen sensaciones de patetismo. Los ciudadanos de Venezuela no están para bromas. Su país vive una aguda crisis económica e institucional.

“Durante la sesión, fue distendido, pero no había una línea que me hubieran marcado a mí, ni nadie que lo dirigiera a él. Fue tal como es él. Que es como es o como yo lo veo. Las poses fueron tal y como es él. Poses improvisadas. Burlescas. Decía: ahora me pongo como Pinochet, ahora como candidato, ahora como gay… Un disparate. Y a medida que él bromeaba y hacía poses, la cohorte que tiene siempre a su disposición se reía. Los mismos que le ríen y aplauden todo, se reían de las gracias del señor”, explica José Carlos en el improvisado taller de fotografía en que se ha convertido la cafetería en que explica su historia.

José Carlos recuerda bien que aquella sesión fotográfica fue dispersa e improvisada como casi todo, explica, en lo que se refiere a cuestiones de imagen en el caso de Nicolás Maduro. “Aquí, lo que realmente importa –asegura rotundo–, más que las imágenes, que bueno, sí, que seduzcan, que vendan lo que se quiere vender… Pero más que eso, lo que interesa es el negocio que es una campaña. No había contratos. No había facturas. Todo era en negro. Maletines en bolívares o dólares que van y vienen”.

“Como estuve allí conozco bien todos sus manejos, cómo se mueven, las irregularidades bárbaras, los privilegios que se tienen. Yo hacía mi trabajo técnico lo mejor que podía, pero, obviamente, como estaba ahí metido, estaba en la olla como se dice en Venezuela, vi miles y miles de irregularidades. Estoy en disidencia clara y firme desde hace un buen tiempo, sobre todo, con este gobierno. Con el anterior, también, pero sobre todo con este”, relata en un tono liberador y para fijar algunas ideas, ya que entiende que la gente pueda preguntarse cómo aguantó tanto tiempo siendo testigo de todo lo que cuenta.

“Yo no era un seguidor furibundo del gobierno. Era solo un técnico que cubría lo que tenía que cubrir”, subraya como colofón al relato sobre una gira internacional que hizo siguiendo a Chávez por países como Siria, Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Libia. “El último abrazo entre Chávez y Gadafi lo grabé yo. Me tocó estar allí. Un año después estaba Gadafi muerto”, relata.

Era su trabajo, insiste. Por ese, por ejemplo, y por los que hizo antes fue por lo que lo vinieron a buscar para incorporarse como fotógrafo a la campaña de Maduro. Esa misma en la que el que hoy se disputa el liderazgo del país con el autoproclamado presidente Juan Guairó estuvo acompañado de Diego Armando Maradona en la noche electoral. José Carlos asegura que esas apariciones del astro argentino y las de otros personajes conocidos como Sean Penn, Danny Glover u Oliver Stone son de pago en Venezuela. “La gente se lo come con patatas, como dicen aquí. Se creen que este artista está apoyando al comandante y está apoyando a Nicolás. No, no. Eso es una pauta publicitaria”, explica sin ambages.

La entrevista ha empezado a las ocho de la mañana y ya tiene que acabar. José Carlos debe ir a la bodega donde trabaja. Dejó su país como otros centenares de miles de venezolanos porque las cosas se pusieron muy mal.

Tener pasaporte español por sus raíces le concede cierta ventaja sobre otros emigrantes. Esa herencia de sangre facilitó que en su juventud pudiera estudiar fotografía en Barcelona y haber vuelto de vez en cuando a esta ciudad donde ahora vive. Ya se verá por cuánto tiempo.

