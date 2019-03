La OEA aprueba una resolución que pide la entrada de ayuda en Venezuela

Washington, 27 mar (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución que pide el ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela y urge a permitir su entrada a las fuerzas militares y policiales leales al presidente venezolano Nicolás Maduro.

La resolución, impulsada por Colombia, recibió el voto a favor de 19 de los 35 miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962); mientras que 5 países votaron en contra, hubo 8 abstenciones y dos delegaciones no participaron por no encontrarse en la sala.

Antes de la votación, el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, pidió la aprobación “inmediata” de la resolución ante el “colapso” del sistema de salud en Venezuela, los flujos migratorios “sin precedentes” y la incapacidad de los venezolanos para acceder a medicamentos y alimentos.

En concreto, la resolución vuelve a pedir a Maduro que permita el ingreso de ayuda humanitaria para hacer frente a las necesidades de la población, especialmente de la más “vulnerable”.

Uno de los puntos más importantes de la resolución es el que insta a “las instituciones públicas de Venezuela, en especial las fuerzas militares y de policía a que se abstengan de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela“, como ocurrió el pasado 23 de febrero.

El sábado 23 de febrero, la oposición, encabezada por el líder opositor Juan Guaidó y apoyada por centenares de voluntarios civiles, intentó introducir en Venezuela ayuda humanitaria donada por EE.UU. y que había sido almacenada en Brasil y Colombia; pero se topó con la oposición de Maduro, que cerró las fronteras.

Ese intento desencadenó enfrentamientos que se saldaron con unos 300 heridos y al menos cinco muertos, según datos de organizaciones no gubernamentales.

Venezuela vive una situación de incertidumbre política desde que el pasado 23 de enero Guaidó reclamara que, como jefe del Parlamento, tenía la competencia de reclamar la Presidencia del país al considerar ilegítima la reelección de Maduro en mayo de 2018.

El 10 enero, el mismo día en que Maduro volvió a tomar posesión de su cargo, 19 Estados miembros de la OEA, aprobaron una resolución para no reconocer su legitimidad como mandatario.

Además, la Asamblea General de la OEA, el máximo foro político del organismo, aprobó en junio de 2018 una resolución que ya pedía el ingreso de ayuda humanitaria y que abría la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo.

La misión venezolana en la OEA votó hoy miércoles en contra de la resolución y dijo que no reconoce ninguna de las decisiones tomadas por el organismo, del que se retirará en abril de este año. EFE

Etiquetas: ayuda humanitaria | OEA | Venezuela