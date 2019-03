Juan Guaidó: Ni el TSJ ilegítimo le para a este régimen

Jhoan Meléndez / 14 mar 2019.- El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, aseveró este jueves desde el anfiteatro de El Hatillo que “el supuesto ciberataque sino hubiese sido trágico hasta diera risa”.

“Nosotros que hemos vivido la oscuridad y que hemos resistido a la tragedia, les pido que no seamos presos de nuestros corazones en la oscuridad, porque el régimen trató de utilizar un momento que ellos generaron por falta de mantenimiento. Trataron de usarlo no contra mí, porque conmigo han tratado de usar sentencias ridículas del TSJ ese que ni les he parado, sino contra el pueblo”, afirmó Guaidó en transmisión de VPItv.

Asimismo señaló: “Hemos logrado mucho durante dos meses. No ha sido suficiente porque siguen usurpando funciones, pero ha servido para que estemos hoy de pie. Lo que cambió es que tenemos una ruta muy libre: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

“Vamos a seguir en las calles haciendo asambleas, cabildos y exigiendo derechos (…) Los exigimos y los vamos a conquistar. Este sábado vamos a tomar los espacios que tomamos el 23 de enero”, dijo Guaidó.

Y continuó: “por ahí salió un siquiatra que parece un ventrílocuo a decir “victoria”, ¿cuándo ganaron? cantaron victoria porque no dejaron entrar la ayuda humanitaria, porque se fue la luz y llegó, porque “solucionaron” el problema de la luz pero mandan a comprar velas (…) Es evidente que están derrotados. No nos podemos dejar confundir por los delirios de un siquiatra y de alguien que recibe ordenes de Cuba”.

“Nadie les cree: Ni a iguana, ni el ciberataque. Por ahí hay uno que salió a acusarme y dijo hoy que yo tenía miedo, y aquí estamos como siempre, como entramos por Maiquetía, dándole la cara al pueblo”, precisó.

En tal sentido dijo entender “todo con respecto al artículo 187 numeral 11 de la Constitución”. “Vamos a ejercer las competencias como lo hemos hecho en todo momento, ahora también hay que ser muy responsable en todo esto”, puntualizó.

Por último manifestó que “este régimen está solo”. “No tienen ningún aliado internacional. No es cierto que Rusia y China estén con ellos. Eso es una gran falacia”, concluyó.

Etiquetas: China | ciberataque | Guaidó | Rusia