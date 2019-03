Juan Guaidó se reunió en el parlamento con el Embajador Alemán

Oleg Kostko / foto: @JGuaido / 7 mar 2019.- El presidente del parlamento y quien asumió el cargo de presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sostuvo una reunión con el embajador alemán, Daniel Kriener.

Así lo informó Juan Guaidó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. “Recibimos en la Asamblea al Embajador Daniel Kriener Martín, de Alemania, a quien le manifestamos nuestro rechazo ante las amenazas del régimen usurpador”.

En otro tuit detallo que luego de que Kriener fuera declarado “persona non grata” por el oficialismo anunció que éste había sido llamado a consulta por las autoridades de Berlín.

“Fuimos también notificados que el Embajador fue llamado a consulta en Berlín, y que queda en funcionamiento pleno la embajada en Caracas, Venezuela, bajo la autoridad de la Encargada de negocios Daniela Vogl”, dijo.

El embajador alemán fue declarado persona non grata por el oficialismo el pasado miércoles, sin embargo dicha acción fue rechazada por el parlamento por considerar que Maduro no tiene autoridad para declarar a algún diplomático como persona non grata.

Fuimos también notificados que el Embajador fue llamado a consulta en Berlín, y que queda en funcionamiento pleno la embajada en Caracas, Venezuela, bajo la autoridad de la Encargada de negocios Daniela Vogl. pic.twitter.com/ERn269QbII — Juan Guaidó (@jguaido) 7 de marzo de 2019

