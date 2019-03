Juan Andrés Mejía: El país entero está preso porque no tiene libertad de ningún tipo

Valentín Romero / 28 mar 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional Juan Andrés Mejía señaló este jueves, durante la espera del final de la audiencia de Roberto Marrero y Luis Díaz que se lleva a cabo en el Palacio de Justicia en Caracas, que el país entero está preso por la falta de medicamentos, servicios públicos y estado de derecho.

“Roberto (Marrero) no esta solo, es parte de un país que sufre hoy, que es parte de un país que también está preso, porque no tiene medicamentos, porque no tiene servicios, porque no tiene libertad de ningún tipo”, aseguró Mejía a las cámaras de Tv Venezuela.

Con respecto a la audiencia de Marrero afirmó que es el cuarto día de una audiencia que comenzó el día lunes para, en su opinión, montar un juicio que es absolutamente ficticio, un proceso que es irreal que es inconstitucional, y todo indica que la intención (…) es inculpar al abogado Roberto Marrero de unos crímenes que jamás cometió”.

Para el parlamentario este proceso solo busca “presionar al presidente encargado Juan Guaidó”, quien fue inhabilitado por la contraloría por 15 años (periodo máximo según las leyes venezolanas) para ejercer cargos públicos.

Por último, manifestó su respaldo a los familiares de Marrero al tiempo que afirmó que “esta pesadilla” está por llegar a su final “gracias al esfuerzo de millones de venezolanos como Roberto Marrero”.

