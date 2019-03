Juan Andrés Mejía: El voluntariado ya no es suficiente, debemos organizarnos

ND / nota de prensa / 16 mar 2019.-El diputado Juan Andrés Mejía (VP – Miranda) hizo un llamado este sábado a los opositores ir más allá del voluntarismo para comenzar a organizarse a nivel nacional.

Así lo dijo durante una asamblea de ciudadanos en el municipio Baruta al explicar la razón de la llamada Operación Libertad anunciada por Juan Guaidó desde Valencia.

“La espontaneidad, las redes sociales y el voluntariado ya no son suficientes para lograr nuestro objetivo; es por eso que llamamos a la organización de cada sector, cada cuadra y cada edificio de esta y todas las comunidades de Venezuela. Vamos a organizarnos alrededor de los centros de votación, sabemos que hay alrededor de 14 mil a lo largo y ancho del país”.

Insistió en la necesidad de mantener la movilización en todo el territorio nacional, al revelar que “cada una de las las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional y por el presidente Guaidó han sido debatidas, articuladas y cuentan con el respaldo de aliados internacionales”.

“Para que la salida del régimen sea factible hay un elemento que no puede faltar: la movilización. Si el mundo no ve a un pueblo movilizado, puede pensar que las mentiras del régimen son ciertas y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que nos confundan con rumores, tengamos claridad y convicción. A partir de este momento, el mensaje es organizarnos, prepararnos para la falla de los servicios públicos, para recibir información veraz y oportuna, para movilizarnos y convencer a los funcionarios públicos de que el momento llegó”.

Mejía se solidarizó con los baruteños que no han recibido luz al día de hoy – 10 días después del apagón nacional. “No podemos acostumbrarnos jamás a vivir así. Como dice nuestro presidente: una sonrisa en dictadura es señal de resistencia. Vamos a sonreír porque sabemos que lo vamos a lograr y que vamos bien”.

Durante el encuentro vecinal, la diputada y dirigente de VP Manuela Bolívar, aseguró que el colapso de los servicios públicos del país se debe únicamente a la ineficiencia y la corrupción del régimen.

“Nunca le invirtieron ni un centavo al sistema eléctrico porque se robaron el dinero de los venezolanos. La dictadura de Maduro está dividida y débil, no tiene cohesión interna, mientras que los venezolanos que queremos un cambio somos más. Estamos en un momento irreversible de nuestra historia. Fuerza y fe Venezuela”.

Etiquetas: Baruta | Juan Andrés Mejía | Manuela Bolívar