José Guerra: Muchos bancos no pudieron cubrir el encaje legal

No quiero causar alarma pero la situación de la banca nacional no es buena. Hoy muchos bancos no cubrieron el encaje.En lo que va de marzo la banca no ha prestado un céntimo porque el encaje lo impide. Un encaje marginal de 100% es cofiscatorio.Después no le echen la culpa a otro

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) 19 de marzo de 2019