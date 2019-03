La unidad de la sociedad democrática

“Creo que el odio es un sentimiento que sólo puede existir en ausencia de toda inteligencia” Tennessee Williams III (1911 – 1983) Dramaturgo estadounidense

“Todas las cosas son ya dichas; pero como nadie escucha, hay que volver a empezar siempre” André Gide. Y, como pareciera, que todo está dicho acerca de la imperiosa necesidad de que, la sociedad democrática, hoy más que nunca debe estar unida, hay peligrosas señales indicando que existen muchos sordos o se hacen los sordos, que no escuchan, eso nos obliga, entonces, a volver a empezar y repetirlo hasta la saciedad. La unidad no se decreta, se construye con acciones positivas. Uníos, uníos o la anarquía os devorará” Simón Bolívar.

Viejos odios contenidos, envidias injustificadas y flojeras atávicas afloran cada vez que se vislumbra el final de esta pesadilla chavista para intentar abrir heridas que muchos pensaban habían cicatrizado ¡No! a los que consideraron enemigos en el campo de la sociedad democrática continúan siendo considerados enemigos más peligrosos que el régimen chavista que ha destruido al país. “Es preferible que se quede Maduro y su camarilla y no ver a un luchador democrático ejerciendo su derecho y voluntad de trabajar para lograr el objetivo del cambio”. Es pensar que derribando un edificio pueden corregir una insignificante ranura en el pent-house. El remedio es peor que la enfermedad.

El odio nubla la vista, el entendimiento y esa gríngola no permite ver lo frondoso y bello que es el bosque de la libertad, la democracia y la reconstrucción de la patria.

Nadie quiere volver al pasado, mucho menos queremos continuar viviendo la pesadilla del presente. Todos anhelamos, soñamos y trabajamos para que se produzca un nuevo despertar en Venezuela. No nos dejemos paralizar, por algún atisbo de odio, envidia o flojera injustificada. No es el que critica quien edifica o ayuda a construir un presente y futuro mejor. Es quien trabaja, pone todo su empeño y, se la juega, ante el régimen opresor y represor. El momento histórico obliga a que nos dotemos de una gran dosis de tolerancia, humildad y buena disposición. No veamos enemigos dónde no los hay. La mirada y acción debe estar enfocada en la acera de enfrente. El que le pega a su familia se arruina.

Y no son palabras vagas. Es una reflexión que nace del alma. No justifiquemos iniquidades, falencias o inhibiciones porque otro u otros estén trabajando por la causa que decimos defender. Nada ni nadie puede intentar desmontar la unidad de la sociedad democrática en este momento crucial. Habrá tiempo para cobrar viejas y nuevas afrentas, pero ¡Por favor! El pueblo exige un poco de sindéresis y buen juicio. Empujemos todos la carreta de la libertad y la democracia en la misma dirección para iniciar la reconstrucción de Venezuela. Es lo inteligente y dónde existe inteligencia no hay odio. A buenos entendedores.

Y nunca olvidéis: No es cuestión de edad, es cuestión de voluntad y de querer estar en la primera línea del combate. Estamos entendidos.

