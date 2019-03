Juan Guaidó, esperanza de tendencia irreversible

(artículo escrito antes del apagón nacional del 7 y 8 de marzo)

“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes” Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista y poeta libanés

Luego de una exitosa gira internacional, el lunes de carnaval fue recibido en Maiquetía, autopista La Guaira – Caracas, Caracas y en todas las capitales de estado y ciudades importantes por millones de venezolanos llenos de jubilo y alegría, el Presidente de la transición Juan Guaidó. No hubo contratiempos. El usurpador no se atrevió o no pudo ordenar la detención que había anunciado. En el aeropuerto los militares y funcionarios, que dieron la bienvenida a Juan Guaidó, lo reconocieron como Comandante en Jefe de la FANB y primer mandatario nacional. El quiebre de la línea de mando quedó en evidencia. El que tiene ojos vio.

No hay dudas de que, ese histórico e importante suceso, el usurpador y su camarilla, que todavía se mantienen en el poder, porque controlan la cúpula de la FANB, intenta minimizarlo, obviarlo y soslayarlo. No pueden, ni podrán. La orden de prohibición de salida del país, las abiertas y públicas amenazas de apresar al Presidente Juan Guaidó a su regreso no hicieron mella en el espíritu valiente, indómito e irreverente de quien goza de legitimidad y fervoroso apoyo popular para continuar ejerciendo la Presidencia Transicional hasta que se celebren elecciones libres, transparentes, competitivas, creíbles y con observación internacional calificada. Les dejó la bola en la mano.

Esa inédita situación demostró al pueblo venezolano y la comunidad internacional. que el régimen dictatorial del usurpador y su camarilla hace aguas por todas partes. El usurpador perdió el don de mando y si ordena, como se evidenció, nadie le cumple las órdenes. El pueblo por su parte celebró con júbilo que nadie se atreviera a molestar, perturbar y tocar a quien considera y reconoce como su legítimo Presidente. Estaba en la calle expectante, atento al desarrollo de los acontecimientos y estalló en alegría al ver al joven líder llegar a entregar informe detallado de su gestión en el concierto internacional y que redundará en beneficio del país. Hasta el mazo represor desapareció de la escena. Otra baja robolucionaria.

Juan Guaidó, en un poco más de un mes, rescató la majestad de la Presidencia de la República, le insufló de nuevo la esperanza al pueblo, le rebajo el copete al usurpador y su camarilla de guapetones de barrio y está convertido sin aspavientos, pero con sencillas acciones en el líder para el cambio. La esperanza renació y se instaló en al alma popular. La tormenta roja está pasando y el sol vuelve a brillar. Tendencia irreversible doña tibi, dixit.

