Joel García: Lo que dijo Jorge Rodríguez es falso y no aparece en el expediente de Marrero

Jhoan Meléndez / 27 mar 2019.- El abogado de Roberto Marrero, Joel García, dijo estar preocupado porque hoy nuevamente se difiera la audiencia de presentación del diputado, y dijo que están en presencia de “una condena anticipada”.

“Son 6 días ya y ni Roberto Marrero ni Luis Páez han sido presentados. No hay información alguna ni siquiera para nosotros los abogados (…) El lunes pudimos revisar nuevamente el expediente, y ahí no hay nada de lo que dijo Jorge Rodríguez. Todo lo que dijo Rodríguez es falso hasta ahora, vamos a ver si el MP trata de sorprender con algo de ello”, explicó García quien acotó que no ha habido acceso a Marrero y Páez y estos no han podido obtener “ni alimentos ni agua”.

Asimismo dijo que la audiencia no se ha realizado “por la jueza Carol Padilla, porque tiempo necesario ha habido, pero si llevan a Roberto a las 10 de la noche y falla la luz eléctrica, ¿cómo la vamos a hacer?”.

Por otro lado el hermano del detenido, Reinaldo Marrero, explicó a VIVOplay que “ni siquiera han dejado que los abogados estén dentro del palacio que es lo debido. Aquí no hay ningún tipo de información, es totalmente hermético. Esto es un comportamiento sádico”.

“Acabamos de saber que la Corte Interamericana de los DDHH le sumó a Sergio Vergara y a Marrero una protección que ya ellos tienen determinado y exigen que sean respetados sus derechos, pero ya las están incumpliendo porque después de 6 días aún no han sido presentados”, puntualizó.

Etiquetas: Joel García | Jorge Rodríguez | Roberto Marrero