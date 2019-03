Jefe de un colectivo armado a periodista sueca: “Hay cosas que diría si tuviera más libertad”

ND / 5 mar 2019.- La periodista sueca Annika Hernroth-Rothstein publicó este lunes una entrevista con un jefe de un colectivo armado en Caracas. “Hay cosas que yo diría si tuviera más libertad, o si estuviera fuera del país. Pero no. Así que prefiero no responder tus preguntas”.

Así respondió “Gilberto”, cuando la periodista le preguntó sobre el liderazgo de Nicolás Maduro y de lo que podía deparar el futuro, pero me sorprendió su negativa a responder, temerariamente honestas.

Cuenta también que durante la entrevista, tal vez la más inesperada de todas las que ha tenido durante las cuatro semanas que ha pasado cubriendo los eventos en Venezuela, y “todavía siento no saber qué pensar cuándo hago una pregunta”.

Annika Hernroth-Rothstein saltó a la palestra mundial cuando contó cómo fue amenazada de muerte por colectivos armados mientras cubría el intento de ingreso de ayuda humanitaria en el Táchira. Este evento lo narró en una sesión de la Asamblea Nacional y a través de su cuenta Twitter.

