Istúriz: (Con los apagones) querían poner en riesgo a los pacientes de diálisis

ND / 30 mar 2019.- El dirigente nacional del Psuv Aristóbulo Istúriz pidió este sábado al Fiscal General/ANCjusticia para castigar a los “responsables” de los cuatro apagones nacionales desde el 7 de marzo.

Así lo dijo desde Plaza Carabobo, uno de los puntos de concentración de la marcha oficialista de este día.

“Esos son actos criminales. Nosotros tenemos más de 10 mil 500 pacientes de diálisis. Ellos (la oposición) saben que al irse la luz nos dañan la diálisis… ellos calculaban que tienen que ponerse el tratamiento tres veces por semana, y si falla las tres veces el compatriota entra en riesgo de morir. Hubo que movilizarse para eso”.

Y agregó: “Ellos calculaban con medicamentos que ellos iban a ocurrir. Todo eso lo calculaban. Calculaban los alimentos que íbamos a perder. saben el tiempo que necesitamos para recuperar el agua. Todo esto lo calcularon. La producción del combustible. No solo es la luz. Son actos criminales. Y estos actos no pueden pasar por debajo de la mesa. Y ademas, de manera descarada, han asumido la responsabilidad de que ellos son los responsables de ese acto. Cuando (Guaidó) dijo: ‘La luz viene cuando Maduro se vaya’. Puesla luz vino y Maduro no se ha ido. Por eso no se trata del gobierno. Se trata del poder popular. Es el pueblo el que va a pedir justicia”.

Istúriez luego leyó un documento para entregar al Fiscal General/ANC y pidió “una representación” de los asistentes para acompañarlo en la entrega. “Queremos justicia”, porque “esto no se puede quedar así”.

