Tres mentiras de Maduro

La indignación nos invade al oír a Maduro mentir sin vergüenza sobre la crisis eléctrica.

Para empezar, es imprescindible recordar que esta caída del sistema eléctrico había sido anunciada con anticipación por nuestros ingenieros eléctricos como consecuencia del abandono de la generación de electricidad durante los 20 años del chavismo y del notorio descuido del mantenimiento del sistema eléctrico que construyó la democracia.

Maduro aduce tres razones para la caída del sistema. Un ataque cibernético, otro electromagnético y para remate una incursión física destructiva en las estaciones y subestaciones del sistema. Ante estos argumentos, señalando a los Estados Unidos como gran culpable, en mi condición de ciudadana necesito respuestas. No pretendo elaborar un informe técnico lo cual es ajeno a mis competencias, sino sopesar si las respuestas del señor Maduro eran honestas y reales.

El ataque cibernético. Según Maduro, fue un disparo al corazón del sistema, argumento totalmente falso porque no existe ningún sistema centralizado de control de la generación, ni de la transmisión eléctrica. De lo heredado solo queda como labor cibernética, una ínfima parte, el monitoreo de variables eléctricas. No hay ningún corazón, sólo hay una acción informativa sobre el comportamiento del sistema sin ninguna vinculación con las gestiones operativas. Lo que existe fue implantado con tecnología de los años 60 cuando la complejidad del control cibernético aún no estaba presente en la industria eléctrica. Mal puedes paralizar un ente o sistema disparándole a un componente que no existe, que no ha sido creado y no está por ende en funcionamiento.

El ataque electro magnético. Algunos expertos señalan que este tópico deben haberlo incluido fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Los ataques de pulso electromagnético se definen como un método de incursión militar realizada con armas

generadoras de energía electromagnética ambiental que destruyen total o parcialmente el equipamiento eléctrico y electrónico dentro de su radio de acción.

Este tipo de ataque tiene una incidencia por el nivel de radioactividad que libera, el cual sería registrado acuciosamente por los centros mundiales de monitoreo de la energía radioactiva. Según los expertos, “El ataque de pulso electromagnético de gran altitud, es un tipo de ataque masivo ejecutado mediante la detonación de un arma nuclear a gran altitud, lejos de la atmósfera terrestre. Es capaz de cubrir un continente entero, causando un completo caos civil y militar en el área alcanzada por privación de los servicios esenciales (electricidad, agua potable, distribución, comunicaciones, etc.) durante un período indefinido. Se considera que un ataque de estas características sería la apertura de guerra nuclear entre las grandes potencias y aunque no fuera así, una sola de estas bombas desarticularía completamente las infraestructuras vitales de cualquier nación moderna, provocando el despoblamiento de las grandes ciudades y un número enorme de víctimas por hambre, epidemias, aniquilación económica y desestructuración social. Es dudoso que algún país lograra sobrevivir a semejante situación como entidad social organizada”.

Según el inefable Maduro, nuestro sistema eléctrico recibió un ataque electromagnético. Curioso que en ninguna parte del planeta se haya registrado un aumento de la radioactividad como efecto de esta operación. Maduro, si no es una vil mentira, muestra los datos exactos de esa detonación de un arma nuclear, de la cual acusas directamente al gobierno americano sin pruebas, acaso crees que los venezolanos somos una partida de idiotas.

El ataque físico a las centrales y subcentrales. Supuestos guerreros Ninja atacan e incendian las subestaciones, ocasionan daños que en realidad son consecuencia de la sobrecarga súbita de la estación al intentar arrancarlas de un solo golpe por personal sin la preparación técnica requerida. La respuesta técnica verdadera que necesitan los venezolanos es la aportada por la Escuela de Ingeniería Eléctrica de nuestra UCV: “El apagón eléctrico del día 07/03/2019 se produjo por una falla del sistema de transmisión de 765kV que causó la salida de toda la generación hidroeléctrica y la incapacidad de las termoeléctricas en mantener operativo parte del sistema eléctrico nacional”. Ni ataque cibernético, termo eléctrico, ni físico. Maduro, tres mentiras que no engañaron a nadie.

Algunas preguntas flotan en el aire: El caso Zulia patentiza la incapacidad de responder al consumo de la población, resuelto con políticas de racionamiento forzoso. ¿Dónde están las plantas Derwick compradas vía triangulación con Cuba, y la gabarra frente a Tacoa? ¿Por qué la planta de Arrecifes no arrancó? ¿Y qué de los miles de millones de dólares gastados en el sistema eléctrico?

Maduro, no sigas montando estos folletines de mentiras que los venezolanos no somos estupidos.

