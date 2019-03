Infobae: Encuentran muerto al perito del caso Nisman Osvaldo Raffo

ND / 18 mar 2019.- El perito forense Osvaldo Raffo fue encontrado muerto a los 88 años, según afirmaron fuentes policiales a Infobae. Su cuerpo fue encontrado en su casa de San Martín por su cuidadora.

Junto a él estaba un arma calibre .38, con la que supuestamente Raffo se habría quitado la vida y una nota, en donde decía “no soporto más los dolores que me aquejan”. En otra nota, Raffo le aseguró a su cuidadora: “no te asustes. No subas sola. Dios te guarde”. El perito argentino fue uno de los que respaldó la tesis de que el fiscal argentino Alberto Nisman no se suicidó sino que fue asesinado.

