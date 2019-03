Indignación contra Bachelet por tildar de “presunta” la detención de Luis Carlos Díaz

No entiendo lo de “presunta”. O está detenido o no. Se lo llevaron esposado, lo golpearon, allanaron su casa, amenazaron a su esposa… y es “presunta”? No entiendo. O es que fue secuestrado más bien Sra. @mbachelet ? Por eso es “presunta”? https://t.co/TjnmwG4Xss

— Sergio Novelli (@SergioNovelli) 12 de marzo de 2019