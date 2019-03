Hermano de Óscar Pérez, al Gobierno: Pagarán por todo, no les queda mucho

Jhoan Meléndez / 15 mar 2019.- Armando Pérez, hermano de Óscar Pérez, envió este viernes un mensaje al Gobierno de Nicolás Maduro y condenó nuevamente el asesinato del exfuncionario del Cicpc.

“Solo quiero decirle a ustedes usurpadores que la justicia llega, tal vez ha llegado tarde o no ha terminado de llegar, pero llega. Van a pagar por todo lo que han hecho y no les queda mucho, están ahogados y van a salir plastas de mier… Van a salir y la pagarán. Ustedes no creen en Dios por lo visto, no tienen ni idea del poder de Dios”, enfatizó según información de TV Venezuela.

Asimismo Pérez indicó que “las fotos que fueron publicadas son de él (Óscar Pérez), bajo la autorización nuestra y de mi madre”.

#15Mar Por medio de un video el hermano de Óscar Pérez, Armando Pérez, le envió un mensaje al régimen de Nicolás Maduro y condenó, nuevamente, el asesinato del exfuncionario del CICPC. #TVVNoticias pic.twitter.com/6ZiQhTprSg — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 15 de marzo de 2019

