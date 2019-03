Héctor Rodríguez, sobre Rotondaro: No es una posición digna, la historia lo juzgará

ND / 19 mar 2019.- El gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez aseguró este martes que el gobierno de Nicolás Maduro “está preparado” para cualquier opción que Estados Unidos tome en Venezuela, hasta una presunta intervención militar.

“Nosotros debemos prepararnos para cualquier opción, no queremos golpes de estado no queremos bloqueos (…) nosotros hemos cometido el error de aglomerar la oposición en un todo. Yo pude trabajar con mis alcaldes de oposición por el apagón” dijo el gobernador en una entrevista para Vladimir a la 1.



El gobernador lamentó la salida del país del expresidente del Ivss Carlos Rotondaro asegurando que si es inocente “no tendría nada que ocultar”. “No es una posición digna, la historia lo juzgará” señaló.

Rodríguez afirmó que la Asamblea Nacional (AN) “no tiene potestad” para designar un presidente encargado, pero que Nicolás Maduro tiene “derecho constitucional” de poner “protectores” en los estados del país.

“Guaidó empieza un punto de decadencia, pero hoy tiene una agenda de una precandidatura presidencial. Yo quisiera que Juan Guaidó tuviera discursos mas responsables. Quisiera que lidere de la oposición no quieran que intervengan en Venezuela pero no es la que tengo” puntualizó.

“Habrá elecciones, pero no por presión ni por fuerza se puede cambia el cronograma electoral. No te puedo decir me entregas el poder o te entro a golpes (…) No es natural que la oposición quiera el poder de manera no constitucional. Ellos no quisieron participar en las elecciones presidenciales. Ellos creyeron que pudieron hacer las dos cosas, electorales y de violencia” recalcó.

Asimismo, aseguró que las prioridades del gobierno son la economía, servicios públicos, política democracia, paz y seguridad.

