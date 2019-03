Héctor Navarro: La incapacidad de Maduro no le deja otra opción que racionar

Oleg Kostko / 29 mar 2019.- El ex ministro de Energía Eléctrica durante el Gobierno de Chávez, Héctor Navarro, aseguró que dada la gravedad del colapso eléctrico Maduro no tiene mas opción que aplicar un plan de racionamiento eléctrico.

“En este momento Maduro no tiene otra alternativa (…) el problema es a quién le cortas la luz y a quién no. No es para solucionar el problema. Es para paliar. La solución es activar las plantas termoeléctricas”, aseveró Navarro en el programa de Shirley Varnagy en el Circuito Onda según lo reseñado por Caraotadigital.

Rechazo que pese a las reservas de gas de las que dispone el país las plantas termoeléctricas del país no hayan sido reactivadas hecho que achacó a la incapacidad del oficialismo. “Las refinerías están trabajando muy limitadamente. Se tendría que exportar más petróleo y derivados (…) El tercer país de gas del mundo, no tiene gas para alimentar las termoeléctricas. Estamos llegando el punto a donde teníamos que llegar. El problema es de incapacidad”.

Aseguró que el cambio de transformadores dañados es un proceso que puede tomar meses por ser equipos que deben encargarse bajo estrictas especificaciones por lo que el problema eléctrico no se resolverá en un plazo inmediato.

“Son equipos que normalmente se hacen bajo pedido, bajo especificaciones. No se construyen de un día para otro. Son unos monstruos que están ahí y requieren tiempo. Es decir, que eso no se va a resolver de un día para otro”, dijo.

Lea más: María Carolina Uzcátegui: Apagones dejaron a 2000 personas sin empleo en Maracaibo

vaya al foro

Etiquetas: crisis electrica | El guri | Héctor Navarro | Maduro