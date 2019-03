Hampones ultimaron al comisario del Cicpc Fernando Jiménez

Oleg Kostko / foto: @santinosterran2 / 7 mar 2019.- El Comisario Jefe del Cicpc de la región de Miranda, Fernando Jiménez, fue asesinado durante un enfrentamiento con un grupo de antisociales en el sector La Raiza de los Valles del Tuy durante horas de la noche de este miércoles.

Así lo dio a conocer el periodista Román Camacho en su cuenta de Twitter, quien lamentó la muerte de Jiménez al tiempo en que lo calificó como un funcionario ejemplar.

“Se registró enfrentamiento entre antisociales y funcionarios del CICPC en La Raiza, Valles del Tuy. En el intercambio de disparos, murió el Comisario Jefe Fernando Jiménez. Jefe del Cicpc de la región de Miranda. Funcionario ejemplar y dedicado al servicio”, dijo.

“Continúa despliegue para dar con el paradero de los antisociales. (…)Era un funcionario ejemplar de esa institución. Hoy en día hay muy pocos como él”, detalló Camacho en otros tuist. Otros periodistas confirmaron el deceso del funcionario e indicaron que hubo también varios funcionarios heridos durante el procedimiento.

“Enfrentamiento entre funcionarios del Cicpc y bandas delictivas en sector La Raiza, Edo Miranda. Informan que fue asesinado el jefe de Región, Fernando Jiménez. Otros funcionarios están heridos pero no están siendo atendidos en clínicas por no estar asegurados”, aseguró el periodista Obeysser Prada.

“QEPD. Comisario amigo vuela alto, soy testigo de la lucha que diste para darle con todo a la delincuencia”, lamentó el periodista Daniel Colina.

Además de los periodistas que informaron del asesinato de Jiménez, el director nacional del Cicpc, comisario Douglas Rico, lamentó su asesinato y aseveró que los responsables serán llevados ante la justicia.

“Mis palabras no les quitará el dolor y sufrimiento a familiares, amigos y compañeros de trabajo del Comisario Fernando Jiménez, Jefe de la Delegación Estadal Miranda. Pero les aseguro que no descansaremos hasta dar con quienes le quitaron la vida. No a la Impunidad”, dijo.

