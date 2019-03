Guaidó propone el 6 de abril para “practicar” la Operación Libertad y este sábado la “megaprotesta”

ND / 27 mar 2019.- El presidente encargado de la República designado por la AN, Juan Guaidó, propuso el próximo 6 de abril como el día para “practicar” la llamada Operación Libertad, la estrategia que se ha trazado para el “cese definitivo de la usurpación”.

“El 6 de abril es una fecha muy importante. Vamos a construir sonrisas, esa sonrisa que se transformará en felicidad por vivir en Venezuela”, dijo Guaidó sin ofrecer mayores detalles de lo que implica las actividades en torno a este día.

Sin embargo, pudo adelantar que se tratará de movilizaciones de calle, de forma organizada –agrega- con un mecanismo “seguro” de comunicación para que no se filtre información ni datos de las personas que participen.

El parlamentario explicó que se aspira construir una base de datos a través de los llamados Comité de Ayuda y Libertad, donde participarán también las personas registradas en los Comité de Ayuda, que sirvieron el día del ingreso de la ayuda humanitaria al país.

“Lo primero es que no estamos empezando desde cero. Estamos fortalecidos. Sabemos lo que implica hoy imprimir un volante, mandar a hacer una franela, todo es muy costoso, sin embargo, estamos venciendo todos esos obstáculos, porque la Operación Libertad tiene que ser una movilización en todo el país, la última presión. Para eso nos estamos organizando, tenemos a los voluntarios y estamos estableciendo mecanismos seguros de comunicación para evitar que capten datos de nuestra gente”, explicó Guaidó.

Previo al 6 de abril, Guaidó también propuso para este sábado la “megaprotesta” para rechazar la falta de servicios públicos en el país, sobre todo por la crisis eléctrica.

“Tenemos que transformar cada reclamo social, desde ya, en el objetivo principal: cese de la usurpación y organizarnos para la Operación Libertad”, comentó.

En relación a la petición de varios dirigentes de oposición y un grueso de la opinión pública de activar el artículo 187, numeral 11, que establece la intervención extranjera, Guaidó recalcó que la opción “está sobre la mesa”, pero “no puede aprobarse y ya”.

“Cuando dicen 187 ya, es porque así lo queremos, el detalle es cómo. Todo debe estar sobre la mesa, eso no es una amenaza vacía, es para reunir todas las capacidades y poder salir de esta tragedia, pero con responsabilidad. Aquí estamos construyendo la salida más rápida de esta tragedia. Tenemos que continuar, insisto, todas las opciones están sobre la mesa, pero no podemos caer en falsos dilemas. El artículo 187 es una opción, sí, constitucional además, pero no se puede aprobar al aire, porque no queremos tampoco una invasión rusa, hay que ser específicos. Ninguna opción en manos de terceros nos quita responsabilidad, demos ser responsables como lo hicimos con el 233”, enfatizó.

En cuanto al apagón nacional, Guaidó aseguró que además del deterioro del sistema eléctrico nacional, el “régimen” lo utiliza para tratar de sembrar división, confundir y desmotivar a la oposición. “No nos van a confundir y hago referencia a esto para dejar claro a Venezuela y al mundo nuestra capacidad de cambio”.

“Tenemos dos opciones, o entregarnos a esa oscuridad que el régimen pretende imponer para confundir u organizarnos, marchar, exigir hasta lograr la libertad de Venezuela”, sentenció.

Etiquetas: Juan Guaidó | operacion libertad